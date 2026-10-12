Corea del Norte lanzó este lunes varios misiles balísticos hacia el mar de Japón, llamado mar del Este en las dos Coreas, informaron el Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS) y el Ministerio de Defensa japonés, días después de que Seúl realizara su primera prueba de un misil hipersónico.

El Ejército surcoreano señaló en un comunicado haber detectado hacia las 9:20 hora local (00:20 GMT) el lanzamiento de varios misiles balísticos desde la zona de Pionyang, que atravesaron más de 900 kilómetros“.

Las fuerzas armadas surcoreanas han intensificado su vigilancia para prepararse ante posibles lanzamientos adicionales y mantienen un estado de máxima alerta, compartiendo información relevante con Estados Unidos y Japón”, indicó el JCS, según la nota recogida por la agencia de noticias local Yonhap.

Por su parte, el Ministerio de Defensa japonés afirmó en la red social X haber detectado la caída del proyectil, y añadió que por el momento no se han confirmado daños materiales.

El último lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte fue el pasado 3 de octubre, cuando el hermético país disparó un proyectil hacia el mar de Japón, que cayó fuera de la Zona Económica Exclusiva del archipiélago sin que se reportasen daños.

Por otra parte, el pasado jueves, Seúl afirmó haber realizado con éxito una prueba de su primer misil hipersónico, que se encuentra en fase de investigación y desarrollo.

Seúl y Pionyang, técnicamente todavía en guerra, se han visto envueltos en una escalada de tensión a raíz de la explosión de dos minas el pasado 21 de septiembre en la Zona Desmilitarizada (DMZ) entre las dos Coreas, que dejaron dos soldados surcoreanos gravemente heridos, además de otro soldado con heridas leves.

Corea del Sur ha acusado a Pionyang de plantar los explosivos y ha exigido una disculpa del hermético régimen, además de haber realizado hace una semana una operación de desminado en la zona, mientras que las autoridades norcoreanas han negado estar involucradas y han acusado a Seúl de mentir para justificar “provocaciones” en la frontera.