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Resumen

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En una pantalla de la estación de Seúl, el 12 de octubre de 2026, se puede ver una transmisión de noticias con imágenes de archivo del lanzamiento de un misil de Corea del Norte. (Foto de Philip FONG / AFP).
En una pantalla de la estación de Seúl, el 12 de octubre de 2026, se puede ver una transmisión de noticias con imágenes de archivo del lanzamiento de un misil de Corea del Norte. (Foto de Philip FONG / AFP).
/ PHILIP FONG
Por Agencia EFE

Corea del Norte lanzó este lunes varios misiles balísticos hacia el mar de Japón, llamado mar del Este en las dos Coreas, informaron el Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS) y el Ministerio de Defensa japonés, días después de que Seúl realizara su primera prueba de un misil hipersónico.

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