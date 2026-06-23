00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La ceremonia de puesta en servicio del destructor norcoreano Choe Hyon en un puerto de Nampo, Corea del Norte, el 23 de junio de 2026. (Servicio de Noticias de Corea vía AP)
La ceremonia de puesta en servicio del destructor norcoreano Choe Hyon en un puerto de Nampo, Corea del Norte, el 23 de junio de 2026. (Servicio de Noticias de Corea vía AP)
Por Agencia AP

Corea del Norte ha puesto en servicio un destructor de 5.000 toneladas que el mandatario norcoreano Kim Jong-un ha descrito como símbolo de las crecientes capacidades navales y nucleares del país, informó el miércoles la prensa estatal.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.