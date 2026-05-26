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El lanzamiento de prueba de un misil balístico en un lugar no revelado de Corea del Norte, el 19 de abril de 2026. (KCNA VIA KNS / AFP)
El lanzamiento de prueba de un misil balístico en un lugar no revelado de Corea del Norte, el 19 de abril de 2026. (KCNA VIA KNS / AFP)
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Por Agencia AFP

Corea del Norte anunció el miércoles que había probado un nuevo sistema de lanzamiento de misiles ligero y polivalente, así como un dispositivo múltiple de misiles de crucero tácticos, según la agencia de noticias estatal norcoreana.

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