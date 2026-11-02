Corea del Norte arremetió el martes contra las acusaciones del FBI de que Pionyang estaba detrás del masivo robo cibernético de 6.000 millones de dólares a Binance, y la poderosa hermana de Kim Jong-un calificó las afirmaciones de “grave provocación política”.

Kim Yo-jong, en una declaración difundida el martes por la agencia estatal de noticias KCNA, afirmó que la acusación del FBI es “una retórica absurda y nada nuevo”, dadas las anteriores acusaciones de Estados Unidos de que Corea del Norte estuvo detrás del gran ataque informático contra Bybit el año pasado.

“Es una grave provocación política contra la RPDC que Estados Unidos engañe a la opinión pública internacional como si todos los crímenes cibernéticos en distintas partes del mundo fueran obra nuestra”, dijo Kim, utilizando el acrónimo del nombre oficial de Corea del Norte.

El sábado, el FBI afirmó que un grupo de hackers vinculado a Corea del Norte llamado TraderTraitor había estado detrás del ataque.

TraderTraitor es el mismo grupo al que se responsabiliza de un robo de 1.500 millones de dólares en la plataforma Bybit en febrero del año pasado, que había sido el mayor robo de criptomonedas hasta el hackeo de Binance.

“Este es un intento siniestro de dañar la imagen internacional de la RPDC y socavar su dignidad y prestigio nacional, además de otra grave violación de la soberanía de la RPDC”, declaró Kim.

Binance es la mayor bolsa de criptomonedas del mundo por volumen diario de negociación. La noticia del ataque informático provocó una fuerte caída en los precios de la mayoría de las principales criptomonedas el viernes.

Tras la difusión del comunicado del FBI el sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda la participación de Corea del Norte en el ataque.

“No me preocupa. Estamos informándonos al respecto. No sabemos si es Corea del Norte”, dijo Trump a periodistas en su residencia de Florida.

Trump ya ha dicho que está dispuesto a reunirse con Kim Jong-un este año.

Esos gestos han sido recibidos con silencio por parte de Pionyang.

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