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Resumen

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Kim Yo-jong, hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, hablando en la Asamblea General Nacional de Prevención de Emergencias en Pionyang, el 14 de agosto de 2022. (Foto de KCNA VIA KNS / AFP)
Kim Yo-jong, hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, hablando en la Asamblea General Nacional de Prevención de Emergencias en Pionyang, el 14 de agosto de 2022. (Foto de KCNA VIA KNS / AFP)
/ STR
Por Agencia AFP

Corea del Norte arremetió el martes contra las acusaciones del FBI de que Pionyang estaba detrás del masivo robo cibernético de 6.000 millones de dólares a Binance, y la poderosa hermana de Kim Jong-un calificó las afirmaciones de “grave provocación política”.

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