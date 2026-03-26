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El líder de Corea del Norte Kim Jong-un y al presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko dándose la mano durante una ceremonia de firma en Pionyang, el 26 de marzo de 2026. (KCNA VIA KNS / AFP)
El líder de Corea del Norte Kim Jong-un y al presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko dándose la mano durante una ceremonia de firma en Pionyang, el 26 de marzo de 2026. (KCNA VIA KNS / AFP)
/ STR
Por Agencia AFP

Los líderes de Corea del Norte y Bielorrusia firmaron el jueves un tratado de “amistad y cooperación” después de que Kim Jong-un ofreciera una fastuosa bienvenida al presidente Alexander Lukashenko en su primera visita al hermético país asiático.

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