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Resumen

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Un avión de combate F-16 sobrevuela Kiev el 18 de agosto de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Roman PILIPEY / AFP)
Un avión de combate F-16 sobrevuela Kiev el 18 de agosto de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Roman PILIPEY / AFP)
/ ROMAN PILIPEY
Por Agencia AFP

Corea del Sur informó este miércoles que envió aviones de combate en respuesta a la entrada de aeronaves militares rusas en su zona de defensa aérea, la segunda incursión de este tipo en las últimas semanas.

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