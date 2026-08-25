Corea del Sur informó este miércoles que envió aviones de combate en respuesta a la entrada de aeronaves militares rusas en su zona de defensa aérea, la segunda incursión de este tipo en las últimas semanas.

Las relaciones entre ambos países se han deteriorado desde que Seúl se sumó a las sanciones occidentales tras la invasión de Ucrania en 2022 y Moscú estrechó lazos con Corea del Norte.

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El Ministerio de Defensa surcoreano informó que varios aviones rusos ingresaron y posteriormente abandonaron su zona de identificación de defensa aérea sobre el mar del Este, también conocido como mar de Japón.

“Las fuerzas armadas de Corea del Sur detectaron las aeronaves rusas antes de que ingresaran a la zona y desplegaron aviones de combate de la Fuerza Aérea para prepararse ante cualquier contingencia”, señaló, sin dar más detalles.

Las aeronaves rusas no violaron el espacio aéreo surcoreano, agregó.

Una zona de identificación de defensa aérea no es espacio aéreo soberano, sino un área en la que los países exigen que las aeronaves extranjeras se identifiquen por motivos de seguridad.

Por lo general, se espera que los aviones militares notifiquen al país correspondiente antes de ingresar a su zona, aunque no existe una obligación legal de hacerlo.

A finales de junio, más de 10 aeronaves militares chinas y rusas ingresaron a la zona de defensa aérea surcoreana.

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El líder norcoreano, Kim Jong-un, reafirmó el desarrollo de sus fuerzas nucleares ante lo que calificó como un "uso indiscriminado de la fuerza" por parte de Estados Unidos, así como por el conflicto en Oriente Medio, durante una sesión clave en la que también ordenó acelerar la construcción armamentística. (EFE)

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