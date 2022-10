Pánico, aplastamiento, llanto, desesperación, falta de aire, muerte. Lo que ocurrió el sábado en una estrecha calle del popupar barrio de Itaewon, en Seúl, es una verdadera tragedia. Al menos 154 personas fallecieron durante una celebración de Halloween que enluta a Corea del Sur. Otras 33 personas se encuentran aún en estado grave.

Como descibre CNN, casi todos los fines de semana, los callejones estrechos de Itaewon, iluminados con luces de neón, están llenos de personas que salen de fiesta, que buscan discotecas y pubs. Pero esta vez el asunto se desbordó por una razón.

El sábado, decenas de miles de jóvenes, muchos de ellos con disfraces, llegaron al lugar para la primera fiesta de Halloween desde el levantamiento de las restricciones por la pandemia de coronavirus. Pero el pánico estalló cuando la multitud se apiñó en el callejón y algunos testigos dijeron que se volvió difícil respirar e imposible moverse. Lo que vino después fue la tragedia.

Esta fotografía tomada el 29 de octubre de 2022 muestra a los trabajadores de emergencia atendiendo a un hombre que quedó atrapado en una estampida de Halloween en el distrito de Itaewon, en Seúl. (ALBERT RETIEF / AFP).

De acuerdo con la agencia AFP, prácticamente todas las víctimas mortales han sido identificadas, y entre ellas hay una mayoría de mujeres (98), la mayor parte de entre 20 y 30 años, y 26 ciudadanos y ciudadanas con pasaportes extranjeros.

Se trata de personas de nacionalidad iraní (5), china (4), rusa (4), japonesa (2), estadounidense (2), además de un uzbeko, un esrilanqués, un francés, un australiano, un noruego, un tailandés, un austriaco, un vietnamita y un kazajo.

Una mujer recoge una flor para rendir homenaje a las víctimas de la estampida de Halloween en Seúl, Corea del Sur, el 31 de octubre de 2022. (EFE/JEON HEON-KYUN).

Mientras que la embajada mexicana tiene constancia de que hay tres mexicanas con heridas leves.

El barrio de Itaewon, en Seúl. (AFP).

¿Cómo fue la tragedia?

Todo ocurrió en la pendiente de un estrecho callejón de 45 metros de largo y cuatro de ancho, que conecta la salida 1 de la estación de Itaewon con World Food Street, justo detrás del Hotel Hamilton, explicó el diario español El Mundo.

Según los testimonios, hasta 100.000 personas acudieron a Itaewon para celebrar Halloween.

Agentes de policía examinan la escena dos días después de que ocurriera una estampida mortal en el distrito de Itaewon, en Seúl, Corea del Sur. (EFE/EPA/YONHAP).

Durante los últimos dos años, las celebraciones estuvieron bajo supervisión por las restricciones impuestas por la pandemia . No se permitían las multitudes, la policía impedía el ingreso a los lugares que se empezaban a llenar de gente y el uso de la mascarilla era obligatorio.

Pero este octubre del 2022, los negocios ya llevaban semanas promocionando sus eventos y el barrio había recuperado su cara más divertida. Ya no había órdenes de distanciamiento social ni uso obligatorio de mascarilla.

Fue en la pendiente de Itaewon donde la multitud disfrazada quedó atrapada durante más de hora y media. Los empujones de los que subían y de los que bajaban avivaron un tapón que acabó en estampida y muerte.

La estampida ocurrió apenas a 100 metros de la estación de bomberos más cercana, informó El Mundo. El problema fue que era tal la congestión en los alrededores del callejón y el hacinamiento en su interior, que ya era tarde cuando los paramédicos lograron entrar.

Víctimas en el distrito Itaewon de Seúl después de una estampida durante las fiestas de Halloween. (EFE/EPA/JEON HEON-KYUN).

La policía dijo el lunes que envió a 137 oficiales al sitio, una cifra que señaló como superior a la de años anteriores.

Pero informes locales indicaron que los policías enviados estaban más enfocados en vigilar el uso de drogas que en el control de la multitud, de acuerdo con AFP.

El área acordonada donde se produjo una estampida mortal en Seúl, Corea del Sur, el 30 de octubre de 2022. (EFE/EPA/JEON HEON-KYUN).

“ Este fue un desastre que se pudo evitar ”, sostuvo Lee Young-ju, profesor del Departamento de Incendios y Desastres de la Universidad de Seúl, a la televisión YTN.

En redes sociales se divulgaron reclamos de que la policía este año no controló la aglomeración y permitió que mucha gente se congregara alrededor de la estación subterránea y en la callejuela que fue epicentro del desastre.

“He vivido 10 años en Itaewon y todos los años hay fiesta de Halloween, lo de ayer no fue más grande que en años anteriores”, escribió el usuario de Twitter @isakchoi312.

“Creo que la causa del desastre fue (falta de) control de multitud”, agregó.

Pero el gobierno defendió el domingo el plan policial.

“No fue un problema que se hubiera resuelto enviando policías o bomberos por adelantado”, declaró a periodistas el ministro del Interior, Lee Sang-min.

La gente rinde homenaje ante un altar conmemorativo para las víctimas de la mortal estampida en Seúl. (Jung Yeon-je / AFP).

Testimonio de una mexicana

La mexicana Juliana Velandia Santaella, estudiante de medicina de 23 años que se encuentra de intercambio en Corea del Sur, relató a la agencia Efe cómo quedó atrapada en el callejón durante al menos 30 minutos sin poder mover ni un músculo de cuello para abajo y sin apenas poder respirar.

“En un punto mis pies ya no estaban tocando el piso, ya había cuerpos debajo de mí. Había un muchacho que estaba inconsciente y me estaba aplastando y mis piernas estaban resultando tan aplastadas que dejé de sentirlas. Yo juré en un momento dado que iba a perder las piernas, que me las iban a romper... Que nunca más las iba a poder mover”, relató a EFE.

Ella y su amiga, también mexicana, pudieron ser rescatadas del callejón, pero encaran ahora secuelas físicas y de momento nadie les ha hablado de asistencia psicológica.

Corea del Sur ha formado un equipo de 475 efectivos para investigar el suceso que de momento ha entrevistado a 44 testigos y está analizando videos subidos a redes sociales y 52 fragmentos de metraje de 42 cámaras de seguridad distintas situadas en el área donde confluyen la calle peatonal con más bares del barrio y el mencionado callejón, que une esta vía con Itaewon, la avenida principal de la zona.