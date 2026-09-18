icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente surcoreano Lee Jae Myung habla durante una conferencia de prensa en la Casa Azul presidencial en Seúl el 18 de septiembre de 2026. Foto: AHN YOUNG-JOON / POOL / AFP
El presidente surcoreano Lee Jae Myung habla durante una conferencia de prensa en la Casa Azul presidencial en Seúl el 18 de septiembre de 2026. Foto: AHN YOUNG-JOON / POOL / AFP
/ AHN YOUNG-JOON
Por Agencia AFP

Corea del Sur no desplegará tropas para intervenir militarmente en la guerra de Irán, afirmó este viernes el presidente, Lee Jae Myung, tras informes que aseguraban que Seúl estaba considerando un posible despliegue en el estrecho de Ormuz.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.