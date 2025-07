El Ejército surcoreano puso en custodia a un norcoreano que cruzó la Línea de Demarcación Militar (LDM) hacia Corea del Sur, el jueves, en el frente centro-occidental, tras una operación que se prolongó unas 20 horas.

Un portavoz del Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano reveló este viernes que la persona fue detectada por primera vez entre las 3 y 4 de la madrugada del jueves por equipos de vigilancia en un arroyo poco profundo, donde se mantuvo oculto entre la maleza durante gran parte del día, confirmó dicha fuente a EFE.

Por la noche, un equipo operativo logró acercarse al hombre, que preguntó por la identidad de los soldados. Los oficiales se identificaron como el Ejército surcoreano para posteriormente escoltarlo fuera de la Zona Desmilitarizada (DMZ), sin contratiempos, según las autoridades.

El portavoz informó que el detenido declaró ser un civil y no portaba armas, según las autoridades, que aún investigan si se trata de una deserción. La operación para asegurar su custodia se completó pasadas las 23:00 hora local (14:00 GMT) horas del jueves.

La DMZ es una franja de cuatro kilómetros de ancho que separa las dos Coreas desde el fin de la Guerra de Corea (1950-53) y está fortificada con alambradas, minas y puestos militares a ambos lados.

El portavoz precisó que el norcoreano cruzó por un tramo de la LDM donde no se habían instalado las cercas y muros de refuerzo antitanque que el Norte ha estado construyendo en los últimos meses para endurecer la seguridad en la frontera. No obstante, se trata de una zona cubierta de maleza y con minas no identificadas, lo que dificulta la movilidad.

Se trata del primer cruce de este tipo desde agosto de 2024, cuando un soldado norcoreano desertó atravesando la LDM en la provincia nororiental de Gangwon.

Por ahora, no se han detectado movimientos anómalos del Ejército norcoreano tras el incidente, dijo el JCS.

