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El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, asiste al primer día de la Cumbre del G20 en Río de Janeiro, Brasil, el 18 de noviembre de 2024. (Pablo PORCIUNCULA / AFP)
El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, asiste al primer día de la Cumbre del G20 en Río de Janeiro, Brasil, el 18 de noviembre de 2024. (Pablo PORCIUNCULA / AFP)
/ PABLO PORCIUNCULA
Por Agencia AFP

El expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol fue condenado este viernes a otros 30 años de prisión por el envío de drones a Corea del Norte, una acción que, según la fiscalía, buscaba crear un pretexto para su fallido intento de declarar la ley marcial en 2024.

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