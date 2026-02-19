Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía facilitada por la Oficina Presidencial de Corea del Sur muestra al expresidente surcoreano, Yoon Suk-yeol. EFE/Oficina Presidencial de Corea del Sur
Fotografía facilitada por la Oficina Presidencial de Corea del Sur muestra al expresidente surcoreano, Yoon Suk-yeol. EFE/Oficina Presidencial de Corea del Sur
Por Agencia AFP

Una corte de Corea del Sur sentenció este jueves al expresidente Yoon Suk Yeol a cadena perpetua, tras declararlo culpable de encabezar una insurrección al declarar la ley marcial a fines de 2024.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Corea del Sur: expresidente Yoon Suk-yeol es condenado a cadena perpetua por declarar ley marcial
Asia

Corea del Sur: expresidente Yoon Suk-yeol es condenado a cadena perpetua por declarar ley marcial

“China está incrementando su infraestructura para construir una fuerza nuclear creíble, especialmente en misiles intercontinentales”
Asia

“China está incrementando su infraestructura para construir una fuerza nuclear creíble, especialmente en misiles intercontinentales”

Kim Jong-un inspecciona lanzacohetes antes de un Congreso clave del partido norcoreano
Asia

Kim Jong-un inspecciona lanzacohetes antes de un Congreso clave del partido norcoreano

China y su diáspora celebran el Año Nuevo lunar: desplazamientos, banquetes y luces
Asia

China y su diáspora celebran el Año Nuevo lunar: desplazamientos, banquetes y luces