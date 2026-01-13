Fotografía de archivo del expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol. Foto: EFE/ STR
Fotografía de archivo del expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol. Foto: EFE/ STR
Corea del Sur: Fiscalía pide la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk-yeol por la ley marcial
Corea del Sur: Fiscalía pide la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk-yeol por la ley marcial

Corea del Sur: Fiscalía pide la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk-yeol por la ley marcial

Un solicitó este martes la pena de muerte para el expresidente por su intento fallido de imponer la ley marcial en diciembre de 2024, recoge la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

La solicitud se produjo en el último día del juicio por insurrección que afronta el exmandatario en el Juzgado del Distrito Central de Seúl.

El equipo especial solicitó la pena máxima para el expresidente, aunque en la práctica es poco probable que se cumpla, ya que existe una moratoria de las ejecuciones en el país desde hace casi 40 años.

Se espera que el juzgado dicte sentencia a principios de febrero, según Yonhap.

El equipo de fiscales acusó a Yoon de declarar la ley marcial “con el propósito de permanecer en el poder durante mucho tiempo mediante el control del poder judicial y legislativo”, y destacó la gravedad de sus actos por movilizar recursos que deberían destinarse al bien público, detalló la agencia surcoreana.

El actual respondió a la noticia afirmando que espera que la Justicia surcoreana falle “de acuerdo con la ley, los principios y las expectativas del público”, en un comunicado recogido por Yonhap.

Fotografía facilitada por la Oficina Presidencial de Corea del Sur muestra al expresidente surcoreano, Yoon Suk-yeol. EFE/Oficina Presidencial de Corea del Sur
Fotografía facilitada por la Oficina Presidencial de Corea del Sur muestra al expresidente surcoreano, Yoon Suk-yeol. EFE/Oficina Presidencial de Corea del Sur

Yoon enfrenta cargos como dirigir una insurrección, abuso de poder, obstrucción de justicia, ayudar a un enemigo y perjurio en relación con la ley marcial que el mandatario justificó como una manera de proteger a la nación de “fuerzas antiestatales”.

En total, 24 personas han sido acusadas en el caso relacionado con la imposición del estado de excepción, entre ellas el entonces primer ministro, Han Duck-soo, que será el primero en recibir sentencia a finales de enero, así como el exdirector del Servicio Nacional de Inteligencia y el exministro de Defensa.

Yoon decretó la ley marcial el 3 de diciembre de 2024, una medida revocada horas después por el Parlamento. Fue destituido en abril de 2025, tras lo cual se celebraron elecciones presidenciales en junio.

La ex primera dama surcoreana Kim Keon-hee, esposa del destituido expresidente Yoon Suk-yeol, fue arrestada el martes 12 de agosto por la noche en relación con varios casos de manipulación del mercado de valores y corrupción, informó la fiscalía. (AFP)

