Miles de surcoreanos se manifestaron hoy en Seúl en contra del presidente Yoon Suk-yeol y contra el Gobierno y empresas japonesas después de presentarse esta semana un controvertido plan para indemnizar a una quincena de personas que fueron esclavizadas por estas compañías durante la II Guerra Mundial.

La multitud se dio hoy cita en la céntrica plaza del Ayuntamiento de la capital surcoreana para mostrar su enfado con la propuesta del Gobierno.

Desde un escenario, varios figuras del espectro civil y político, incluyendo a Lee Jae-myung, líder del Partido Democrático (PD), la principal formación opositora, condenaron el plan presentado por Yoon y su bloque, el conservador Partido del Poder Popular (PPP).

“La República de Corea (verdadero nombre de Corea del Sur), un país al que el mundo debería mirar con orgullo, se ha convertido en un bobo a ojos de los japoneses”, dijo Lee durante su intervención.

Los asistentes vitorearon las consignas, mientras desfilaban manifestantes envueltos en mensajes que piden el boicot comercial contra Japón o enormes muñecos hechos a imagen y semejanza de Yoon.

El pasado lunes Seúl presentó un plan -en el transcurso de cuyo diseño ha mantenido repetidas consultas con Tokio- para compensar a 15 surcoreanos que fueron obligados a trabajar sin remuneración para dos empresas japonesas durante la II Guerra Mundial.

El esquema se basa en un fondo de compensación financiado con dinero de empresas surcoreanas que se beneficiaron de una donación, incluida en un tratado de relaciones bilaterales de 1965, de 300 millones de dólares y otros 500 en créditos blandos aportados por Japón como indemnización para personas que sufrieron bajo el yugo de su dominio colonial de la península (1910-1965).

En 2018 el Supremo surcoreano consideró que esas aportaciones -la inmensa mayoría de las cuales el Gobierno surcoreano invirtió en el sector privado y en proyectos de infraestructura- no habían compensado a las 15 víctimas denunciantes y exigía la expropiación de activos de las dos empresas niponas implicadas.

Corea del Sur: Miles se manifiestan contra el presidente y el Gobierno nipón. (Foto: YouTube EFE)

El fallo fue rechazado por las empresas y por Tokio, que considera que el acuerdo de 1965 zanjó el asunto y, de cara a evitar un mayor deterioro de la relación bilateral, el Ejecutivo del presidente Yoon Suk-yeol, presentó el polémico plan tras meses de consultas bilaterales.

“Antes que nada, he venido porque soy votante del Partido Democrático (PD), y me considero un demócrata. Y ante todo he venido a expresar mi rechazo por el hecho de que el presidente ha ignorado la voluntad de la gente y ha actuado para favorecer a Japón y sin el consentimiento del pueblo. Y eso es inaceptable”, contó a Efe, Kim Chang-dae, uno de los asistentes.

Sin embargo, la asistencia no fue la ansiada por muchos, que esperaban poder convocar una marea comparable a las multitudinarias vigilias que llegaron a concentrar a cientos de miles de surcoreanos para pedir la dimisión de la entonces presidenta conservadora Park Geun-hye allá por 2016-17.