Presidente de Corea del Sur promete restablecer la “confianza militar” con Corea del Norte

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, prometió el viernes mostrar “respeto” al sistema político de Corea del Norte y restablecer la “confianza militar” con su vecino, un día después de que Pionyang afirmara que no tenía interés en mejorar las relaciones con Seúl.
Lee se ha comprometido a tender la mano al Norte, dotado de armas nucleares, y a buscar el diálogo sin condiciones previas desde su elección en junio, lo que supone un giro radical con respecto a la postura belicista de su predecesor.
En un acto conmemorativo del aniversario de la liberación del dominio japonés, el único día festivo que celebran al mismo tiempo las dos Coreas, Lee afirmó que “tomará medidas coherentes para reducir sustancialmente las tensiones y restablecer la confianza” con Pionyang.
“Espero que Corea del Norte corresponda”, añadió.
El discurso de Lee se produce un día después de que Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, dijera que el Norte “no tiene voluntad de mejorar las relaciones” con su vecino.
También desmintió las informaciones según las cuales Corea del Norte estaba retirando los altavoces que tiene desplegados en la frontera para emitir propaganda con dirección al Sur.
