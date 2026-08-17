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Resumen

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Soldados estadounidenses son vistos cerca de vehículos militares en Camp Humphreys en Pyeongtaek el 17 de agosto de 2026. Foto: YONHAP / AFP
Soldados estadounidenses son vistos cerca de vehículos militares en Camp Humphreys en Pyeongtaek el 17 de agosto de 2026. Foto: YONHAP / AFP
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Por Agencia EFE

Corea del Sur destacó este lunes su esperanza de que la “relación amistosa” entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, contribuya a impulsar el diálogo entre Washington y Pionyang, después de que Trump ordenara reducir unos ejercicios militares conjuntos que criticó como una señal “inapropiada y hostil”.

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