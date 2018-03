Un tribunal de Corea del Sur lanzó una orden de detención contra el ex presidente Lee Myung-bak bajo los cargos de corrupción días después de ser interrogado por fiscales, informó este jueves la agencia de noticias Yonhap.

Lee, de 76 años, ejerció su mandato entre 2008 y 2013, y es el último de los dirigentes de Corea del Sur implicado en una investigación criminal sobre comisiones y sobornos que ascienden a millones de dólares.



Los fiscales encargados del caso expresaron su temor de que el ex mandatario pudiera destruir evidencias si no era detenido. Según Yonhap, Lee podría ser condenado a hasta 45 años de cárcel por todos los cargos en su contra.



Lee, que niega todos los cargos, es el cuarto ex presidente surcoreano inculpado por corrupción.



Las alegaciones en su contra incluyen un presunto indulto que habría concedido al entonces presidente del grupo Samsung, Lee Kun-hee, condenado por evasión fiscal.



Lee también está acusado de haber aceptado millones de dólares de un ex presidente de un grupo bancario público.



Además, el ex mandatario habría supuestamente recibido 100.000 dólares de los fondos puestos a disposición de los servicios de espionaje surcoreanos, y de obtener millones de dólares en beneficios de una empresa de fabricación de autopartes que supuestamente estaba a nombre de familiares suyos.



El ex mandatario conservador denunció la investigación como una venganza política.



Todos los ex mandatarios surcoreanos aún vivos han sido condenados, acusados o investigados por causas penales.



Park Geun-Hye, presidente antes de Lee, está encarcelada tras ser destituida por el parlamento el año pasado, por un escándalo de comisiones. Podría ser condenada a hasta 30 años de cárcel.



Chun Doo-hwan and Roh Tae-woo, ex generales que fueron presidentes durannte los años 1980 hasta principios de los 1990, cumplieron penas de cárcel años después por corrupción y traición.



Fuente: AFP