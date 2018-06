Corea del Sur: “Debemos construir confianza con Corea del Norte”

Corea del Sur ve la cumbre celebrada esta semana entre Estados Unidos y Corea del Norte como un punto de partida muy importante para alcanzar la paz y la estabilidad en la península coreana. Así lo afirma el embajador surcoreano en el Perú, June-hyuck Cho, quien destaca el cambio en la estrategia para lograr la desnuclearización.

—¿Qué marcó la diferencia en esta cumbre?

Ya antes habíamos ido por el camino de la desnuclearización pero sin llegar a ninguna parte. Esta vez es diferente porque la operación se dio a nivel de jefes de Estado y con un enfoque integral del problema. Además, antes se trataba de un tema entre Corea del Sur y Corea del Norte, y Estados Unidos estaba aparte. Eso ha cambiado, nosotros lo vemos como un nuevo comienzo.

—EE.UU. ha dicho que Corea del Norte ya no es una amenaza nuclear, pero analistas opinan que no hay pruebas de pasos concretos para la desnuclearización. ¿Corea del Sur confía en Kim Jong-un?

Lo más importante que debemos hacer es construir confianza entre las partes, especialmente entre Estados Unidos y Corea del Norte. Antes no hubo confianza y por eso no se pudo lograr nada. Ahora el enfoque está orientado a construir esa confianza y es durante ese proceso que la desnuclearización podrá realizarse.

—¿Cómo puede la comunidad internacional confiar en un Kim que hasta hace poco era tan hostil a todos?

Corea del Norte y Kim Jong-un saben que la comunidad internacional no confía en ellos. Eso no cambiará si no hay acciones concretas. Solo con el tiempo podremos saberlo.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cumbre en Singapur. (Foto: AFP) AFP

—¿Cómo queda Corea del Sur en el nuevo escenario en la región? ¿Qué rol tomará?

Tenemos un largo camino que recorrer. Corea del Sur tiene un rol diplomático muy importante porque la comunidad internacional tiene una visión negativa de Corea del Norte. La preocupación se centra solo en las armas nucleares, pero debemos ver el problema de un modo integral, en lo político, económico, cultural, humanitario. Solo así se podrá lograr la desnuclearización.

—¿Hay temor en Corea del Sur por la suspensión de ejercicios militares con Estados Unidos?

El Gobierno Surcoreano entiende la preocupación pero, como dije antes, lo importante es crear un ambiente de confianza para que Corea del Norte pueda sentirse cómodo y cumpla su parte del trato.

—Para muchos el gran vencedor de la cumbre fue Kim Jong-un, que pasó de paria a protagonista…

Si él aparece como el ganador, está bien. Mientras más se abra Corea del Norte a la comunidad internacional, más responsabilidades tendrá con ella.

—¿Y si Kim no cumple su palabra?

Todo esto es un proceso. Estados Unidos dijo que las sanciones permanecerán hasta poder ver pasos concretos. Si Corea del Norte falla en su compromiso, perderá toda confianza y estará mucho más aislada que antes, ni siquiera China podrá hacer algo al respecto.