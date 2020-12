China se centrará primero en vacunar a grupos de alto riesgo durante el invierno y la primavera antes de ampliar la inoculación al público en general, dijo el sábado un alto funcionario de salud.

Zeng Yixin, viceministro de la Comisión Nacional de Salud de China (NHC) y director del grupo de trabajo de I+D de vacunas del Consejo de Estado, advirtió que los esfuerzos de prevención de la COVID-19 en China estaban bajo una presión creciente a medida que las temperaturas iban en descenso.

“Durante las temporadas de invierno y primavera, la realización de un novedoso trabajo de vacunación contra el coronavirus en algunos grupos de población clave es de gran importancia para la prevención de epidemias”, dijo en una sesión informativa.

China pretende construir activamente la inmunidad de grupo, y la vacunación de los grupos de alto riesgo -que incluyen a los trabajadores de la industria de la cadena de frío, de aduanas, atención sanitaria, mercados y transporte público- es sólo la primera parte de un “programa gradual”, añadió.

China ha incluido dos vacunas candidatas de Sinopharm y una de Sinovac Biotech Ltd en un programa de uso de emergencia lanzado en julio, dirigido a grupos específicos de alto riesgo de infección como los trabajadores médicos y los inspectores fronterizos. También ha aprobado una vacuna de CanSino Biologics Inc. para uso militar, pero no ha aprobado ninguna vacuna para uso del público en general. China planea vacunar a 50 millones de personas antes del comienzo del Año Nuevo Lunar en febrero de 2021, según una información del South China Morning Post.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Biden espera cambiar las políticas clave de inmigración de EE.UU.

TE PUEDE INTERESAR