Desde abril del presente año, algunos habitantes de China se han mostrado bastante inconformes con las estrictas medidas que tomó el gobierno para contrarrestar la ola de contagios por covid-19. Las restricciones han afectado la economía local, por lo que ahora varios empresarios y multimillonarios han anunciado que se irán del país.

Aún después de que la mayoría de países levantaron las medidas anti-covid y se realizaran efectivas jornadas de vacunación, China permaneció en cuarentena por dos meses y todavía rigen algunas restricciones que afectan el diario vivir de los ciudadanos.

Al principio de la pandemia, la gestión del gobierno para detener los contagios parecía funcionar. Sin embargo, tiempo después las deficiencias empezaron a notarse, sobre todo en este año. La salud de un sector de ciudadanos se vio afectada y su estilo de vida empezó a ser insostenible.

Según indicó el medio ‘Reuters’, millones de empresas chinas tuvieron que cerrar durante estos dos años. El crecimiento económico de China ha tenido un descenso del 0,4 % en el segundo trimestre del 2022 y se registró una tasa de desempleo juvenil del 18 %.

Tal como reportó la agencia de noticias económicas ‘Bloomberg’, estas políticas hicieron que miles de personas quedaran atrapadas en parques de diversiones; que los trabajadores de una fábrica de Tesla tuvieran que dormir dentro de la compañía por varios días y que cientos de habitantes fueran separados de sus familias por meses.

Medidas anti covid-19 en China. / AFP

Además, durante la cuarentena estricta que se estableció desde junio hasta abril del 2022, los ciudadanos pidieron a gritos desde sus casas que se levantaran las restricciones, ya que se estaba presentando una escasez de alimentos que los obligó incluso a realizar trueque entre productos.

¿Por qué los empresarios desean abandonar China?

Por esta razón, el magnate residente de Shangai Yimeng Huang, director ejecutivo y presidente de la empresa de juegos XD, emitió un comunicado oficial en el que anunció que él y su familia tendrían planeado emigrar de China.

”Estoy preparando a mi familia para mudarnos al extranjero el próximo año. Sin embargo, sigue siendo un plan, y cualquier cosa puede suceder en un año. Estoy priorizando tanto a mi familia como al negocio. La escala de nuestro negocio en el extranjero sólo está creciendo”, se lee en el documento.

.”Mi escenario ideal es ver que las políticas de cuarentena de covid-19 de China se relajen dentro de un año, para que las relaciones internacionales de China puedan mejorar y ser más abiertas. Después espero que todos podamos movernos según lo dicten las necesidades de nuestro trabajo y nuestras vidas”, agregó.

Toma masiva de pruebas covid en China. / AFP

El comunicado se divulgó por varias redes sociales. En consecuencia, muchos habitantes chinos y empresarios se unieron a la idea de abandonar el país.

Un nuevo informe de migración de riqueza de Henley and Partners, una compañía consultora de migración de inversiones, reveló que alrededor de 10 mil individuos altos ingresos en China están realizando un plan para salir del país este año.

Adicionalmente, los multimillonarios desean llevarse, aproximadamente, 48 mil millones de dólares (más de 212 billones de pesos colombianos) de su patrimonio para invertir y vivir en el extranjero.

No obstante, abandonar el país no será una tarea sencilla, puesto que el Departamento de Migración de China anunció medidas en mayo del 2022: “Se restringirá estrictamente las actividades de salida no esenciales de los ciudadanos chinos (…) y se hará cumplir las políticas de salida y entrada”.

Análisis de pruebas covid en laboratorio chino. / AFP

Aunque el gobierno aseguró que las medidas serían en pro de detener los contagios, muchos habitantes tomaron estas restricciones como una estrategia para evitar que empresarios salieran del país y se llevaran el capital.

El medio local ‘Sixth Tone’ reportó que las autoridades de migración dejaron de renovar los pasaportes de los ciudadanos para “viajes no esenciales”. Por otra parte, varias entidades han impedido la autenticación de documentos requeridos para tramitar visas, como registros de nacimiento y actas de matrimonio.