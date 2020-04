Beijing [AFP]. El laboratorio chino señalado como posible fuente del coronavirus aseguró que es “imposible” descartando toda responsabilidad a raíz de las dudas de países occidentales y de las nuevas advertencias de Donald Trump contra China por la pandemia de covid-19, que ha causado más de 160.000 muertos en el mundo.

Horas antes de que se conociera el nuevo balance de víctimas de la pandemia, celebridades y estrellas de la música de todo el mundo realizaron un megaconcierto a través de Internet para aliviar el confinamiento que mantienen cerca de 4.500 millones de personas, más de la mitad de la población mundial.

Estrellas como Taylor Swift, The Rolling Stones, Annie Lennox, Luis Fonsi, Elton John, Jennifer López, Celine Dion, Paul McCartney, Stevie Wonder y Billie Eilish cantaron o interpretaron en la intimidad de sus salones.

"Ustedes son héroes. Estaremos eternamente agradecidos por sus sacrificios", expresó a médicos y enfermeras la actriz Sarah Jessica Parker, heroína de la serie "Sex and the city" en una de las múltiples intervenciones realizadas por las estrellas desde sus domicilios.

Antes de iniciarse el megaconcierto de dos horas, titulado "One World: Together At Home" ("Un Mundo: Juntos en Casa"), Lady Gaga se dirigió a "todos los que están en sus casas, pensando cuándo se acabara todo esto".

- Enfrentamiento de gigantes -

Mientras, Estados Unidos y China, inmersos en un pulso geopolítico global, protagonizaban un nuevo enfrentamiento en torno a la pandemia que golpea al mundo.

El director del laboratorio de máxima seguridad de la ciudad china de Wuhan --señalado por medios de comunicación estadounidenses de ser la fuente del nuevo coronavirus-- rechazó enérgicamente el sábado esas acusaciones.

“Es imposible que este virus venga de nosotros”, declaró en una entrevista con medios de comunicación públicos Yuan Zhiming.

La viróloga china Shi Zhengli dentro del laboratorio P4 en Wuhan, capital de la provincia china de Hubei. (Foto por JOHANNES EISELE / AFP).

Situado entre las colinas que rodean la ciudad china de Wuhan, donde surgió el nuevo coronavirus, este laboratorio de biotecnología chino se ha convertido en el centro de una controversia mundial.

Según los científicos chinos, el virus pudo haber pasado de un animal al hombre en un mercado que vendía animales vivos en Wuhan. Pero la existencia de este laboratorio alienta las especulaciones de que el virus salió de ahí.

Según el Washington Post, la embajada de Estados Unidos en Pekín, después de varias visitas al instituto, alertó en 2018 a las autoridades estadounidenses de medidas de seguridad aparentemente insuficientes en un laboratorio que estudiaba coronavirus procedentes de murciélagos.

Horas antes del desmentido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había arremetido nuevamente contra China y advirtió que este país podría enfrentar “consecuencias” si fue “intencionadamente responsable” de la propagación del virus que se originó en Wuhan en diciembre.

Y este mismo domingo, Australia pidió por su lado una investigación independiente de la respuesta mundial a la pandemia de COVID-19, incluida la gestión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la crisis.

La ministra de Relaciones Exteriores, Marise Payne, dijo que su país "insistirá" en una investigación que abarque la respuesta de China frente al brote de COVID-19 surgido en Wuhan.

“Necesitamos que una investigación independiente identifique todo lo que necesitamos saber sobre la génesis del virus, los enfoques de su gestión y que establezca la transparencia con la que se compartió la información”, dijo a la cadena pública ABC.

Donald Trump habló sobre el origen artificial del coronavirus. (Photo by JIM WATSON / AFP).

- Trágico balance -

Según el último balance establecido este domingo a las 11hH00 GMT por la AFP con datos de fuentes oficiales, la pandemia del nuevo coronavirus ha causado la muerte de 160.502 personas en el mundo --de ellas, cerca de dos tercios en Europa-- y 2.331.318 infectados.

Europa con 101.398 muertos y 1.151.820 casos registrados es el continente más golpeado. Estados Unidos por su parte es el país mas afectado con 39.090 muertos, seguido por Italia (23.227), España (20.453), Francia (19.323) y Reino Unido (15.464).

En medio de la epidemia, más de 260 millones de cristianos ortodoxos celebraban este domingo la Pascua en unas condiciones excepcionales, pues las autoridades pidieron a la gente que se quede en casa, aunque en algunas zonas prevén celebrar la fiesta con normalidad.

En un discurso televisado, el Patriarca ruso Kirill destacó "la terrible enfermedad que ha tocado a nuestra gente". La iglesia esta vacía pero "estamos juntos, una gran familia de creyentes ortodoxos", dijo Kirill.

Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, no acudió a un servicio como de costumbre, sino que visitó una capilla en su residencia en las afueras de Moscú.

Los ortodoxos, que constituyen la tercera rama más importante del cristianismo en número de creyentes, celebran este año la resurrección de Cristo una semana después de los católicos y los protestantes, que tienen otro calendario.

- Varados en el Darién -

En fin, en América Latina, la crisis sanitaria amenaza con pasar una pesada factura y borrar los avances de los últimos años. La región registra al menos 4.915 fallecidos y 98.202 casos positivos.

Más de un millar y medio de migrantes irregulares que iban camino a Estados Unidos quedaron varados por la pandemia del nuevo coronavirus en una zona selvática de Panamá, donde esperan hacinados la apertura de fronteras para continuar su marcha.

En una atmósfera de humedad asfixiante, cerca de 1.700 personas -en su mayoría provenientes de Latinoamérica- conviven aglomeradas en La Peñita, una localidad indígena ubicada en Darién, en la frontera con Colombia. A este punto remoto también ha llegado la COVID-19, con contagios entre los migrantes y habitantes del lugar.

_____________________

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

__________________________

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

__________________________

