En la India, el tercer país más afectado por el coronavirus en el mundo, cada vez más personas enfrentan al Covid-19 encomendándose y rindiendo tributo a la diosa ‘Corona Devi’ o ‘Corona Mai’, una nueva deidad hindú a la que piden que se lleve al virus y los proteja de su letalidad.

Las noticias sobre esta nueva diosa hindú -cuyo nombre en español es ‘Diosa Corona’ o Madre Corona’- empezaron a aparecer a inicios de junio. Medios como “The Indian Express”, “The Times of India” y “The Hindu” han reportado desde entonces la presencia de grupos de mujeres, principalmente en zonas rurales, rezando y colocando ofrendas para la diosa en estados como Bengala Occidental, Kerala, Assam, Jharkhand y Bihar.

Uno de los primeros grupos de los que se reportó fue el de varias mujeres de una aldea en Bengala Occidental que decidieron adorar a ‘Corona Devi’ instalando un pequeño santuario al aire libre a orillas del estanque Chinnamasta, cerca de la ciudad de Asansol, donde cantaron mantras y dejaron ofrendas para apaciguar a la diosa. Según el diario “The Hindu”, mujeres de edades que iban desde los 20 hasta los 75 años realizaron los rituales entre las 8 a.m. y las 9 a.m.

“Esperamos que ‘Corona Devi’ se asegure de que el virus nos deje para siempre”, dijo Nita Das, de 23 años, una residente local citada por el medio.

En la localidad de Sindri, en el estado de Jharkhand, un grupo de mujeres fueron vistas a inicios de junio en un templo rezando a ‘Corona Mai’ y cantando sus alabanzas. Las mujeres ofrecieron nueve flores de urhul (hibisco) y un número igual de laddos, un popular dulce en forma de esfera, a la diosa. Después prendieron incienso y rezaron a la diosa para calmar su ira y pedirle que se lleve al virus del país.

“Las flores y los dulces fueron enterrados más tarde en una pequeña zanja llena de tierra. Se colocaron nueve rayas de bermellón en la superficie, lo que significa el entierro de la diosa y el fin del virus”, explica el medio “The Times of India”.

Rituales similares se replicaron en Bokaro y Giridih, también localidades del estado de Jharkhand, donde los artículos fueron enterrados en el suelo en más de una docena de lugares, ya que se cree que de esa manera el Covid-19 estará enterrado y no volverá a infectar a sus familias.





De boca a boca

Según un artículo reciente de la agencia Efe, la adoración a ‘Corona Mai’ o ‘Corona Devi’ se extendió tras las noticias de la aparición de la diosa en un sueño y otros relatos que fueron compartidos oralmente.

‘Corona Mai’ o ‘Madre Corona’, indica una mujer citada el medio, se apareció en sueños a una aldeana de una localidad del empobrecido estado norteño indio de Bihar y le dijo: “Adórame”.

“Escuchamos que ‘Corona Mai’ se le apareció [a la mujer y le pidió] ser adorada de esta manera para poder irse”, dijo Chachi, una octogenaria que siguió a un grupo de mujeres hasta las orillas del sagrado río Ganges, donde cavaron hoyos en los que pusieron dulces y flores como ofrendas a la nueva deidad.

Además de Bihar, el culto a ‘Corona Mai’ está presente en otros estados como Bengala Occidental, Kerala, Assam, Jharkhand y Uttar Pradesh, la mayoría de ellos son lugares empobrecidos y sin recursos.

Bihar, por ejemplo, es uno de los estados más pobres de la India, con una tasa de alfabetización que apenas alcanzaba el 61,8% cuando se realizó el último censo en el 2011. En los vecinos Jharkhand y Uttar Pradesh la tasa era del 66,4 y el 67,7%, respectivamente, indica Efe.

“Una religiosidad que se adapta”

En el hinduismo el surgimiento de nuevas deidades es un fenómeno mucho más habitual en comparación con las religiones del Occidente.

“El fenómeno de la religiosidad de la India normalmente adopta cualquier tipo de cambio o transformación histórica con mucha más facilidad que las religiones monoteístas occidentales porque tienen una visión mucho más amplia de la naturaleza como elemento de su manera de entender esto de los dioses”, explica a El Comercio José Ignacio López Ramírez-Gastón, peruano licenciado en Estudios Religiosos por la Ohio State University y quien ha sido profesor de religiones del sudeste asiático en el Centro de Estudios Orientales de la PUCP.

El religiólogo señala que la religiosidad y la espiritualidad en la India están muy conectadas con la naturaleza y con los hechos que suceden, por lo que no hay que entender sus prácticas como un tema exclusivamente supersticioso o de falta de civilización.

“Es una forma de expresar el hecho de que la naturaleza en su contraste, es decir lo bueno y lo malo que pasa, está relacionada con una cosmovisión completa de la realidad. En ese sentido, el hinduismo y en las religiones de la India siempre han tenido esta apertura reinterpretativa por lo menos en comparación con nosotros, que estamos acostumbrados a algo muy rígido y cuadriculado. La religiosidad de la India se adapta y por eso tiene tantos dioses, porque la realidad es múltiple y orgánica. En realidad todas las religiones se desarrollan de acuerdo al contexto, algunas de forma más efectiva que otras”, apunta.

Asimismo, explica que el hecho de que la nueva deidad sea llamada ‘Corona Devi’ o ‘Corona Mai’ se debe a que en muchas de las variaciones del hinduismo el aspecto femenino es el factor activo de la realidad. “Es decir, la naturaleza es la diosa. Entonces todo lo que sucede en el mundo natural, incluidos virus, bacterias, átomos, están relacionadas con el aspecto femenino”.

“La religiosidad es una forma de enfrentarse a la realidad y de interpretar la realidad. Son cosas que nos suceden a todos, las enfermedades, la vida, la muerte, las estaciones. Son parte de las realidades de la vivencia humana y el ser humano modela sistemas para interpretar estas realidades. Es algo complejo, se trata de la expresión de una cosmovisión de la realidad y no simplemente una manera supersticiosa de enfrentarse a las cosas. Ahora, si tú le rezas a una diosa y dices ‘no voy a tomar ningún remedio cuando estoy enfermo porque la diosa me va a salvar’ ese es un problema de la persona que no entiende el modelo espiritual que está formulado”, agrega.

También apunta a que la división que tenemos en Occidente del bien y el mal no es tan clara en el caso de las deidades de la India, donde hay muchas deidades que pueden ser un demonio o un dios. “Casos clásicos son Kali, Shiva y un montón de deidades, que son un punto medio entre una especie de dios y una especie de demonio. La India tiene una cosmovisión integral de los bueno y lo malo. Lo que están haciendo es humanizando una situación más allá del bien y del mal”, afirma.

India es el país más afectado de Asia por el coronavirus y el tercero del mundo con más casos confirmados, después de Estados Unidos y Brasil, aunque sus muertes registradas implican una tasa de mortalidad mucho más baja que en los otros dos países. El jueves, el país asiático registró 52.123 nuevos casos de Covid-19 en 24 horas, un nuevo récord diario que elevó el total del país a 1,583.792 casos.

El segundo país más poblado del mundo, con unos 1.300 millones de habitantes, superó el millón de contagiados el pasado 17 de julio y ha multiplicado casi por seis la cifra de contagios que registraba a principios de junio, en que comenzó a dejar atrás el confinamiento.

* José Ignacio López Ramírez-Gastón dictará un curso de historia del hinduismo del 2 de setiembre al 7 de octubre en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Para informes al respecto puede escribir a cursosccpucp@pucp.edu.pe.

