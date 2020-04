Cerca de 200 peruanos continúan varados en Japón, país que acaba de declarar el estado de alerta sanitaria por la expansión del coronavirus COVID-19. Hasta el momento, estos compatriotas no han recibido ninguna confirmación sobre un posible vuelo de repatriación.

La decisión fue adoptada por el gobierno nipón luego de registrar más de 4.800 casos confirmados de COVID-19 y 108 muertes a causa de la enfermedad. El foco se ubica principalmente en Tokio, por lo que las autoridades locales presionaron al gobierno de Shinzo Abe para que adopte la decisión.

El Comercio conversó con Tania Aguilar, de 32 años, que llegó como turista el 8 de febrero. Ella tenía programado volver al país durante la primera semana de marzo, pero la aerolínea y agencia con la que viajó decidió reprogramar su vuelo para el 18 por la expansión del virus.

Ante el anuncio del presidente Martín Vizcarra del cierre de fronteras, su vuelo fue cancelado y Aguilar entró en contacto con las sedes diplomáticas peruanas en ese país.

“Primero contacté al consulado de Tokio y me derivaron al de Nagoya porque me corresponde por la prefectura en la que me encuentro”, explica la peruana que se encuentra alojada en la casa de familiares en la ciudad de Mie Ken, al sur del país. “En la oficina de Tokio me indicaron que no había salidas para Perú y si optaba por viajar a México, como indicaba mi ruta, no había seguridad de que pudiera salir de ahí y no era responsabilidad suya”.

Aguilar decidió permanecer en la casa de sus familiares y empadronarse en el registro del consulado en Nagoya, a la espera de algún vuelo de repatriación.

“Me enteré que el viernes salió un vuelo repatriando japoneses desde Lima. Consulté por qué ese mismo vuelo no regresaba con los peruanos y me dijeron que esa gestión no dependía de ellos, que ellos solo pueden dar información. Inicialmente, el consulado de Tokio me indicó que probablemente en algún momento podría llegar ayuda humanitaria. Cuando el lunes consulté con el consulado de Nagoya me dijeron que estaba descartado porque está muy lejos y el Estado Peruano no tiene recursos”, señala Aguilar. “Cuando le pregunté cuántos peruanos estábamos varados acá me dijo que éramos poco menos de 200 personas. No me dio un número exacto”.

Aguilar también señaló que las indicaciones fueron de que en caso quede sin un lugar dónde quedarse el consulado podría recomendarle algunos hoteles cápsula dónde quedarse.

Los hoteles cápsula ofrecen un módulo de 2 metros de largo, 1 metro de alto y 1,25 de ancho para que el huésped pueda dormir. La noche cuesta un promedio de 40 dólares.

Un hotel cápsula en Osaka, Japón. Los módulos en los que deben pernoctar los visitantes miden 2 metros de largo, 1 de alto y 1,25 de ancho. (Foto: Wikimedia Commons)

Tras el anuncio del Gobierno de Abe, Aguilar ha sido informada de que las visas de turismo recibirán una ampliación de 3 meses, pero se encuentra a la espera de más detalles sobre el proceso que debe seguir.

“El 14 de marzo ya había un rumor de que decretarían la alerta sanitaria. Lo que pasa es que todo estaba controlado, pero ahora se ha empezado a descontrolar”, explica. “La decisión la tomaron porque el número de infectados ha aumentado rápidamente. Así que ahora solo queda esperar a que se puedan abrir los vuelos”.

El Comercio envió un correo electrónico a ambos consulados para obtener mayor información sobre la situación del resto de compatriotas, pero al cierre de este artículo aún no ha recibido respuesta.

