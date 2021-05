Cifras récord de muertes e imágenes que superan los peores escenarios llegan en los últimos días desde India, el país que se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia de coronavirus. Si hace unos días las improvisadas cremaciones de miles de cadáveres en las calles de Delhi y Bombay dieron vuelta al mundo, hoy lo son la recolección de cuerpos sin vida del río Ganges, uno de los lugares sagrados del hinduismo.

“El incidente de los cadáveres encontrados flotando en el Ganges en la región de Buxar de Bihar es lamentable, definitivamente se trata de una cuestión en investigación”, afirmó en Twitter el ministro indio de Recursos Hídricos, Gajendra Singh Shekhawat.

La segunda ola del COVID-19 ha provocado el colapso sanitario en la India, así como una escasez de oxígeno de uso médico y camas de cuidados intensivos.

Según datos del Ministerio de Salud de este país, a la fecha han muerto por COVID-19 más de 270.284 personas, lo que convierte al país en el tercero con más fallecidos después de Estados Unidos y Brasil, teniendo en cuenta las cifras de la Universidad Johns Hopkins.

No obstante, desde que se inició el mes de mayo, India ha registrado cifras superiores a los 3 mil y 4 mil muertos diarios, llegando a la cifra top de 4.205 fallecidos en un día el pasado miércoles.

Personas rellenan cilindros con oxígeno médico para pacientes con coronavirus en un centro de recarga privado en Nueva Delhi el pasado 12 de mayo de 2021. (Prakash SINGH / AFP).

El número de casos de COVID-19 registrados desde el inicio de la emergencia supera los 24,6 millones. La tasa de positividad ronda el 20 %, un signo que muestra la gravedad de la pandemia, pues según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la pandemia se encuentra bajo control en un país si la tasa de positividad está por debajo del umbral del 5 %.

¿Cómo llegó India a esta situación?

Expertos coinciden que una falsa sensación de seguridad llegó a India a inicios de año. Ya pasada la primera ola, el país registraba solo 9 mil casos diarios con 80 fallecidos al día en enero.

Esto alentó a los gobiernos central y estatales a autorizar un retorno a una vida casi normal de las actividades económicas, con grandes aglomeraciones en un país de más de 1.300 millones de habitantes.

Cientos de personas bailan sin distanciamiento social ni medidas de protección contra el COVID-19 mientras celebran Holi, el festival de primavera de colores, en Allahabad el pasado 29 de marzo de 2021. (SANJAY KANOJIA / AFP)

La protesta agrícola de inicios de año, considerada como la mayor de la historia, por la participación aproximada de 250 millones de sindicalistas indios; los recientes festivales religiosos, como Durga Puja o Dussehra y sobre todo el de Kumbh Mela -que congregó a 25 millones de peregrinos hindúes desde enero-; y elecciones regionales con mítines y aglomeraciones, son considerados como los detonantes de la brutal segunda ola.

¿Qué se sabe de la variante encontrada en India?

La variante hallada en India del coronavirus, conocida científicamente como B.1.617, y que fue identificada por primera vez en octubre, se ha convertido en la cuarta considerada “de preocupación”, confirmó el miércoles la OMS.

Esta decisión se tomó en consulta con un grupo de trabajo que ha seguido la evolución del virus a partir del análisis de más de 4.500 secuencias genéticas procedentes de 44 países donde esta variante ha sido detectada.

(Fuente: AFP)

“La OMS ha elevado [esta variante] a la categoría máxima de riesgo. Están las variantes regulares, de interés, y las que, luego de que los expertos se reúnen y determinan que hay evidencia que indica al menos una mayor transmisibilidad, o en algunos casos mayor mortalidad, se elevan [a la categoría de máximo riesgo]. Se reconoce que es un peligro para el país [donde se ha detectado], o el control del virus [a nivel global]”, explicó a El Comercio Pablo Tsukayama, profesor de microbiología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Según el profesor, los estudios hechos sobre esta variante, que aún son preliminares, sugieren que hay evidencia de mayor transmisibilidad, sin embargo todavía hay mucha información que no se conoce.

La OMS también indica que hay evidencia preliminar que sugiere que esta variante podría reducir la efectividad de un tratamiento con anticuerpos monoclonales y “reducir levemente la susceptibilidad a anticuerpos neutralizantes”, que se generan a través de la vacunación.

“En el Reino Unido, donde hay buen rastreo de variantes, han visto que en las últimas semanas las variantes de la India está aumentando, a pesar que allí casi el 100% de los casos ya eran de la variante británica. De alguna manera la variante india está entrando y rápidamente está creciendo y desplazando a la otra. Podría ser un indicador temprano de que la variante india es más transmisible que la del Reino Unido”, explicó Tsukayama.

Boris Johnson, primer ministro británico, expresó el jueves su preocupación por los brotes localizados en Inglaterra de la variante surgida en India y “no descartó nada” para combatirla. “Es una variante preocupante”, afirmó.

¿Puede esta variante estar en el Perú?

La variante del SARS-CoV-2 de India aún no ha sido detectada en el Perú. El titular del Ministerio de Salud (Minsa), Óscar Ugarte, informó a inicios de mes que no existe evidencia de que la B.1.617 del coronavirus haya llegado al Perú, no obstante, exhortó a la población a mantener los cuidados frente a la pandemia.

El ministro explicó que el Instituto Nacional de Salud está haciendo un seguimiento estricto de la evolución de la pandemia y ha constatado que es la variante brasilera la que predomina en el país en esta segunda ola.

Un familiar consuela a una paciente que respira con la ayuda del oxígeno medicinal en un lugar de culto para los sijs, debajo de una carpa instalada a lo largo de la carretera. (Tauseef MUSTAFA / AFP)

Sin embargo, la presencia de la variante es cercana. Canadá, Estados Unidos y México han informado a su población de casos.

“Es posible que de cualquiera de esos países salte a Perú. Hay formas indirectas de hacerla llegar aquí. ¿Cómo se evita la entrada de nuevas variantes? No se puede del todo. Depende de qué tan rigurosos son los controles en los aeropuertos, de cuánto se obliga a la gente a hacer cuarentena luego de haber llegado”, explica el profesor Tsukayama, que propone muestrear de manera aleatoria a un grupo de pasajeros que lleguen de otras partes del mundo con pruebas PCR.

“A los positivos [en coronavirus] se les debe hacer un secuenciamiento del genoma, esta es la estrategia que se ha hecho en Chile. Es algo que podríamos hacer”, precisó.

¿Qué ha pasado con los peruanos en India?

A finales de abril, el embajador del Perú ante la República de la India, Carlos Polo Castañeda, confirmó que en la comunidad de peruanos en el país asiático, formada por 270 personas, se habían registrado casos de COVID-19.

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó a este diario que el último miércoles un peruano falleció a causa de la enfermedad.

Según el sector, hasta el jueves se tiene registrado un total de 46 casos de ciudadanos peruanos contagiados con COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Siete fueron diagnosticados en 2020 y 39 en lo que va del 2021.

“Del total de los casos, 18 connacionales se han recuperado exitosamente, quedando 27 casos activos, de los cuales solo uno se encuentra hospitalizado”, explicaron.

La Cancillería también informó que la comunidad peruana en India está “permanentemente informada respecto a las medidas de prevención y campañas de vacunación”. Aseguran que el teléfono de emergencia (00 91 9818 342780) está disponible las 24 horas para emergencias.

“De presentarse algún caso de gravedad, se procede a realizar las coordinaciones respectivas con las autoridades de ese país para que nuestro connacional reciba atención médica de inmediato”, agregaron.

