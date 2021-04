En la India, un hombre sorprendió a su comunidad con un increíble gesto en medio de la pandemia de coronavirus. Se trata de Shahnawaz Shaikh, quien, a partir de la muerte de su hermana, decidió vender su camioneta para comprar tubos de oxígeno que pudieran salvar vidas. En medio de la dramática segunda ola que atraviesa India -igual que otros países del mundo- el hombre decidió vender también algunos objetos personales que pudieran ayudarlo a recaudar dinero, no solo para adquirir más insumos, sino también para costear el traslado.

Shaikh se convirtió en una suerte de héroe en la India. El fundador de Unity & Dignity Foundation tuvo una conmovedora iniciativa a raíz de la crisis sanitaria que atraviesa el país. Pero incluso antes de la llegada de la segunda ola, el hombre decidió involucrarse para ayudar en una de las situaciones más difíciles que le tocó atravesar a su nación en los últimos años. Es que a comienzos de 2020, cuando el coronavirus comenzaba a propagarse por el mundo, su amigo Syed Abbas Rizvi debió darle una dramática noticia: su hermana de Shaikh había contraído la enfermedad y, con muchas dificultades para respirar, fue trasladada a un hospital y falleció antes de poder ser hospitalizada, en la puerta del centro médico. ¿La razón? No había insumos para atenderla ni camas para internarla.

A raíz de aquel trágico episodio es que Shaikh decidió vender su camioneta y, con el dinero, comprar uno de los insumos más importantes y que más escasean en el marco de la pandemia de coronavirus: tubos de oxígeno. Tras vender su Ford Endeavour, el hombre compró unos 160 cilindros de oxígeno para los hospitales que más lo necesitan y consiguió ayudar a más de 4000 personas. Además de su auto, el hombre vendió objetos personales y destinó dinero que tenía recaudado. En total, consiguió 225 tubos.

Ahora, trabaja junto a un equipo de voluntarios que controla el suministro que se adquiere y lo distribuye entre centros sanitarios de la región. “A veces se necesitan recorrer entre 80 y 90 km para llenar los cilindros. El incremento de la demanda también aumentó el costo en lo que refiere al llenado de cilindros”, explicó Shaikh a BBC. “El año pasado solía costar Rs 150 (US$ 2) a Rs 180 (US$ 2,40 aprox.) llenar un tubo, ahora sale Rs 400 (US$ 5,30 aprox.) a Rs 600 (US$ 8), pero me suelen cobrar Rs 300 (US$ 4) porque saben que estoy asistiendo a la gente”.

El hombre también contó que, cuando comenzó con su tarea solidaria, el grupo logró proporcionar oxígeno a 6 mil personas. “Este año hay escasez de oxígeno en la ciudad. Cuando antes solíamos recibir 50 llamadas, ahora recibimos de 500 a 600”, le dijo, en otra entrevista, a India NDTV.

