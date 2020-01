El brote del coronavirus de Wuhan en China viene dejando al menos 132 muertos y 5.974 casos confirmados, número que genera la preocupación del mundo y que ha desencadenado en una reacción drástica de las autoridades de todos los países.

Ante la alarma en el planeta y el constante monitoreo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el martes la embajada peruana en China informó de la presencia de un grupo de peruanos en la ciudad de Wuhan, foco de la epidemia en el gigante asiático.

El Comercio se comunicó con Christian Virrueta Montalvo, natural de Arequipa y que actualmente se encuentra en su primer año de Maestría en Ingeniería Biomédica en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong.

El peruano confirmó a este medio que son siete los peruanos —de los doce en total— que se encuentran en la ciudad de Wuhan. El resto se ubica en diferentes localidades de China pasando sus vacaciones de invierno.

Christian Andreé Virrueta Montalvo actualmente se encuentra en su primer año de Maestría en Ingeniería Biomédica en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong. (Foto: cortesía).

Virrueta Montalvo contó que se encuentran bien de salud y que no siente que está en peligro ni en una zona sin control.

“Yo no me siento en peligro, no siento pánico, no quiero que me rescaten de una zona en peligro. No es mi sentir. Yo sé que estamos en una crisis y que se tienen que tomar las medidas de precaución adecuadas”, afirmó vía telefónica.

Además, confirmó a este medio que ninguno de sus compatriotas presenta alguno de los síntomas del coronavirus de Wuhan.

“Ninguno de nosotros presenta síntomas ni tenemos ningún resfriado común. Estamos bien. Entre nosotros somos 12 chicos, los que estamos en la Universidad de Wuhan pero cinco están fuera (...) Más que nada, estamos tratando de cuidarnos y ver las cosas con cierta calma y tranquilidad”, aseguró.

“No hay nadie que esté en pánico”

Christian Virrueta también manifestó que nadie tiene pánico ni quiere abandonar Wuhan por la epidemia que ha brotado en China durante estos últimos días.

“No hay nadie que esté en pánico, no hay nadie que esté preocupado con ganas de ‘sí, ya me quiero ir’. Entendemos de que las cosas toman tiempo, estamos ahorita en una cuarentena y está en nuestras manos cuidarnos y tratar de seguir las recomendaciones de la universidad. Y no solo la universidad sino el gobierno regional”, declaró.

Incluso, mencionó que la embajada peruana se había contactado personalmente con él para brindarle información, solicitarle una serie de datos y preguntarle por sus necesidades en este momento de crisis sanitaria.

Mapa con los países y territorios en donde se confirmaron infecciones con el nuevo coronavirus. (AFP)

“De parte de la embajada peruana nos llegaron las fuentes (confiables de noticias) que debemos seguir, si es que nos pasa algo a quién deberíamos llamar, a quién deberíamos informar y nos han dado los números de la residencia”.

El ciudadano peruano de 27 años mencionó que se siente tranquilo y sabe de las consecuencias que es vivir en una zona altamente propensa de contagio.

“Pienso yo que estoy en una zona cero. Tienes riesgo de contagio. Es algo que es latente y puede pasar. Si tu sigues las recomendaciones no deberías tener ningún inconveniente en contraer el virus. Yo personalmente estoy tranquilo”, aseveró.

“Decisión acertada”

Virrueta cuenta que le parece una decisión acertada las recomendaciones brindadas por las autoridades políticas y sanitarias de China como la postura de la embajada peruana en el país.

“A mí me parece que es una decisión acertada. Estamos tratando con un gobierno que... enfrentó a otra crisis de una enfermedad respiratoria, el SARS. (...) Ellos saben cómo tratar con ese tema y vemos que tienen la autoridad para poder decir: ‘oye esta ciudad la bloqueamos porque tiene gran riesgo de contagio. Y hay que tratarlos ahí’”, sostuvo.

Además, el peruano relató que entre las recomendaciones de las autoridades universitarias y chinas es estar resguardados, en casa y con los ambientes ventilados.

“En este punto, es que por nuestra seguridad, estamos pasando los días en nuestras habitaciones. Tratando de cuidarnos, de comer bien. Y ese ha sido el cambio más drástico en mi estilo de vida normal”.

Fotografía de Christian Andreé Virrueta Montalvo con estudiantes peruanos. En la imagen, las dos mujeres se encuentran fuera de la ciudad y los otros tres continúan en Wuhan. (Foto: cortesía).

La reacción de sus familiares

Virrueta Montalvo indicó que conversó con su madre y tíos de lo que sucedía en Wuhan. “La preocupación era evidente porque el virus es un tema de interés global”. Sin embargo, dijo que les explicó que está cumpliendo todas las recomendaciones y precauciones de las autoridades chinas para evitar a la epidemia.

“Le digo: ‘sí madre tranquila. Tenemos que esperar que pase. Hay que ser optimistas, ser pacientes, hay que tener fe y que todo esto es momentáneo’”, relató.

Aparte de ello, llevó tranquilidad al comentar que ningún amigo o persona de su entorno había sido contagiado con el coronavirus.

Finalmente, en medio de la delicada situación que atraviesa China, Virrueta decidió continuar sus estudios cuando las autoridades autoricen el retorno a las aulas.

“Yo estoy estudiando la maestría en Ingenería Biomédica y la verdad es bastante exigente la carrera que estoy estudiando porque se centra bastante en lo que es investigación. Entonces, acabando la crisis, empiezo ya mis clases y voy a continuar de manera normal. Seguiré avanzando la maestría”.

En la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan, se han contabilizado 3.554 casos confirmados y 125 muertes.