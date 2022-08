Más de 100 funcionarios de la región occidental china del Tíbet fueron relegados de sus puestos o amonestados en el transcurso del presente mes de agosto por no haber evitado el rebrote dentro de la política “cero covid”, informa hoy el diario hongkonés South China Morning Post (SCMP).

En la capital, Lhasa, un total de 22 funcionarios se enfrentaron a medidas disciplinarias por no contener la propagación en una región que hasta los positivos detectados a principios de este mes estuvo más de 900 días sin contagios.

Según la prensa local, cinco de los oficiales fueron despedidos y el resto recibió advertencias por sus actuaciones negligentes.

En Xigaze, la ciudad del suroeste del Tíbet donde comenzó el brote, fueron 77 los funcionarios investigados por incumplimiento del deber, de los cuales diez perdieron sus trabajos.

Los funcionarios se enfrentan a la difícil tarea de impedir rebrotes, pero también de no poner en marcha “restricciones excesivas” que supongan paralizar la economía, aunque esto no ha evitado que altos cargos del Gobierno avisaran de que se castigará a los oficiales que no hagan “todo lo posible” para frenar la transmisión del virus.

El Tíbet anunció este domingo 51 nuevas infecciones sintomáticas por coronavirus de un total que supera las 500 contabilizando las asintomáticas, que Pekín no computa como casos confirmados a menos que manifiesten síntomas.

China, aferrada a una estricta política de “cero covid” que descarta convivir con el virus, lleva más de seis meses lidiando con rebrotes de la variante ómicron, con el caso más serio ilustrado por el confinamiento de la megalópolis de Shanghái (26 millones de habitantes) durante más de dos meses.

Expertos citados por SCMP aseguran que la “cero covid” es uno de los temas “más importantes” en la agenda del congreso del Partido Comunista de China a celebrarse este año, y destacan que los “castigos a gran escala” son un recordatorio de cuál es la “prioridad principal” del país.

”Repartir castigos severos también es una manera de mostrar lealtad a Xi, ya que demuestra que se toman muy en serio el ‘cero covid’”, afirman.

Según las cuentas oficiales de China, con una población de más de 1.400 millones de habitantes, desde el inicio de la pandemia unas 241.000 personas se contagiaron de coronavirus en el país, entre las que aproximadamente 230.000 han logrado recuperarse y 5.226 fallecieron, aunque la cifra total de infectados excluye a los asintomáticos.