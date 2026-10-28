Alrededor de 200 pasajeros que pagaron para vivir en un crucero mientras viajaban por el mundo fueron abandonados en un puerto de Camboya después de que la empresa se quedara sin dinero, informaron el miércoles autoridades locales.

La operadora Villa Vie Residences, con sede en Estados Unidos, anunció el martes que había “suspendido sus operaciones en Camboya” mientras trabajaba para hacer frente a los “aumentos extraordinarios” en los costos del combustible debido a la guerra con Irán.

El Odyssey, un crucero de 200 metros, había partido de Irlanda del Norte en octubre de 2024 para un viaje permanente en el que los residentes podían comprar o alquilar habitaciones para unas vacaciones o de por vida. Algunos pasajeros vendieron todos sus bienes para pagarlo.

Pero durante una parada programada en el puerto camboyano de Sihanoukville, los viajeros tuvieron apenas siete horas para empacar sus pertenencias y abandonar el barco, afirmó Long Dimanche, vicegobernador de la provincia sureña de Preah Sihanouk.

Los pasajeros del crucero Odyssey de Villa Vie Residences, Jeff Wetherelland y su esposa Barbara Figiel, hablan durante una entrevista en un hotel de Sihanoukville, provincia de Preah Sihanouk, en Camboya. (Foto de TANG CHHIN Sothy / AFP). / TANG CHHIN SOTHY

Indicó en un comunicado que 203 pasajeros y 156 tripulantes llegaron el 23 de octubre a bordo del barco -proveniente de Tailandia y con bandera de Bahamas- y debían continuar hacia Vietnam.

“La orden repentina de desembarcar ha dejado a muchos jubilados y trabajadores remotos sin hogar a miles de kilómetros de sus países de origen”, dijo.

Algunos pasajeros tomaron vuelos para salir del país, mientras que otros permanecieron en la ciudad, precisó el dirigente, quien explicó que el crucero tenía previsto cargar combustible y zarpar el 31 de octubre.

El crucero Odyssey de Villa Vie Residences atracó en el puerto de Sihanoukville, en la provincia de Preah Sihanouk, el 28 de octubre de 2026. Foto: AFP / TANG CHHIN SOTHY

Randy Cassingham, un pasajero del Odyssey que tiene un blog sobre cruceros, escribió que la orden de desembarque se produjo tras una “cascada de problemas” y señaló que la empresa no hacía “absolutamente nada para ayudar” a los pasajeros varados.

No obstante, la firma aseguró en un comunicado que estaba “trabajando con los residentes para coordinar el desembarque e identificar soluciones de alojamiento temporal”.

Según Villa Vie, los gastos mensuales de combustible por camarote habían pasado de unos 1.800 dólares a una cifra estimada de entre 6.000 y 8.000 dólares en algunas zonas de Asia.

“La empresa no puede simplemente trasladar aumentos de esa magnitud a los residentes, y el déficit resultante sometió a su modelo operativo actual a una presión financiera insostenible”, argumentó.

VIDEO RECOMENDADO