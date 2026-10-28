icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El crucero Odyssey de Villa Vie Residences atracado en el puerto de Sihanoukville, en la provincia de Preah Sihanouk, el 28 de octubre de 2026.(Foto de Suy Se / AFP).
El crucero Odyssey de Villa Vie Residences atracado en el puerto de Sihanoukville, en la provincia de Preah Sihanouk, el 28 de octubre de 2026.(Foto de Suy Se / AFP).
/ SUY SE
Por Agencia AFP

Alrededor de 200 pasajeros que pagaron para vivir en un crucero mientras viajaban por el mundo fueron abandonados en un puerto de Camboya después de que la empresa se quedara sin dinero, informaron el miércoles autoridades locales.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?