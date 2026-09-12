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Resumen

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El primer ministro de la India, Narendra Modi, interviene mientras el presidente de Rusia, Vladímir Putin, escucha durante la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, el 12 de septiembre de 2026. (Alexander KAZAKOV / POOL / AFP)
El primer ministro de la India, Narendra Modi, interviene mientras el presidente de Rusia, Vladímir Putin, escucha durante la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, el 12 de septiembre de 2026. (Alexander KAZAKOV / POOL / AFP)
/ ALEXANDER KAZAKOV
Por Agencia EFE

Los líderes de los BRICS acordaron este sábado pedir máxima contención ante la escalada en Oriente Medio, preservar el flujo del comercio y la energía y rechazar las sanciones unilaterales contrarias al derecho internacional, en la Declaración de Nueva Delhi adoptada por unanimidad durante la primera jornada de la cumbre.

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