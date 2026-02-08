Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El líder espiritual tibetano, el Dalai Lama, asiste a una ceremonia de ofrenda de oración de larga vida en el Templo Tibetano Principal en McLeod Ganj, cerca de Dharamsala, el 5 de julio de 2025. (Niharika KULKARNI / AFP)
El líder espiritual tibetano, el Dalai Lama, asiste a una ceremonia de ofrenda de oración de larga vida en el Templo Tibetano Principal en McLeod Ganj, cerca de Dharamsala, el 5 de julio de 2025. (Niharika KULKARNI / AFP)
/ NIHARIKA KULKARNI
Por Agencia EFE

La oficina del dalái lama negó este domingo de forma “inequívoca” y rotunda cualquier vínculo entre el líder espiritual tibetano y el fallecido magnate Jeffrey Epstein, después de que su nombre fuera mencionado en más de un centenar de ocasiones en los archivos judiciales recientemente desclasificados en Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

El dalái lama niega cualquier vínculo con Epstein tras aparecer en más de 100 registros
Asia

El dalái lama niega cualquier vínculo con Epstein tras aparecer en más de 100 registros

La conservadora Sanae Takaichi gana las elecciones en Japón y amplía su mayoría, según NHK
Asia

La conservadora Sanae Takaichi gana las elecciones en Japón y amplía su mayoría, según NHK

La advertencia de Irán a EE. UU. que vuelve a encender la alerta de una guerra total en el Medio Oriente
Oriente Medio

La advertencia de Irán a EE. UU. que vuelve a encender la alerta de una guerra total en el Medio Oriente

China advierte a EE.UU. que Taiwán es su “primera línea roja” y que vigile la venta de armas
Asia

China advierte a EE.UU. que Taiwán es su “primera línea roja” y que vigile la venta de armas