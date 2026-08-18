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El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se dan la mano tras una ceremonia de firma en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, China, el 18 de agosto de 2026. (EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES)
El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se dan la mano tras una ceremonia de firma en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, China, el 18 de agosto de 2026. (EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES)
/ ANDRES MARTINEZ CASARES / POOL
Por Agencia AFP

El presidente de China, Xi Jinping, defendió el martes el derecho de los países de América Latina a hacer respetar su “independencia”, en especial en la elección de sus socios, al recibir en Beijing a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa.

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