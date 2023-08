Hay conmoción en España y Colombia por el asesinato y descuartizamiento del reconocido médico cirujano colombiano Edwin Arrieta, crimen ocurrido en Tailandia. El autor confeso de este espantoso delito es el joven español Daniel Sancho, hijo del reconocido actor Rodolfo Sancho, quien está detenido desde el fin de semana.

El chef Daniel Sancho, de 29 años, está recluido en la cárcel de la isla de Koh Samui, en el sur de Tailandia. Un juez ordenó prisión provisional por los cargos de asesinato con premeditación y ocultación de pruebas.

El crimen ocurrió en la turística isla de Koh Phangan y está acaparando las portadas y noticieros de los medios de comunicación españoles, colombianos y tailandeses.

Daniel Sancho Bronchalo es escoltado por agentes de policía tailandeses el 6 de agosto de 2023. (EFE/EPA/ROYAL THAI POLICE).

Kuhn Anan, el abogado de Sancho, lo visitó el martes por primera vez en la cárcel. De acuerdo con un reporte de la agencia EFE, al salir de allí el abogado declaró a los periodistas que su defendido “está relajado, sabe lo que ha hecho […] quiere planear cómo vivir aquí dentro”.

Daniel Sancho Bronchalo nació en Madrid el 11 de junio de 1994. Es hijo del actor español Rodolfo Sancho y la actriz Silvia Bronchalo, y nieto del también actor Félix Ángel Sancho Gracia.

Edwin Arrieta Arteaga era un cirujano plástico colombiano, formado en la Universidad Metropolitana de Barranquilla y nacido el 13 de marzo de 1979 en Lorica, en el departamento de Córdoba.

Esto es lo que se sabe del caso y de las hipótesis sobre el posible móvil del crimen:

Fotografía del Instagram del español Daniel Sancho Bronchalo, hijo del actor Rodolfo Sancho. (EFE).

Se encontraron en Tailandia

El domingo, desde la comisaría en la que primero estaba detenido, Daniel Sancho le dijo a la gencia EFE que conoció hace un tiempo a Edwin Arrieta a través de la red social Instagram.

Según el acta policial al que tuvo acceso EFE, Sancho llegó a Koh Phangan el 31 de julio y se encontró con Arrieta el miércoles 2 de agosto.

Sancho estaba hospedado en el hotel Panviman. La reserva de su habitación había sido hecha a nombre de Arrieta, del 31 de julio al 2 de agosto.

Daniel Sancho Bronchalo luego de que fuera arrestado por asesinato en un hotel en la isla de Koh Phangan. (EFE). / ROYAL THAI POLICE

Asesinato y descuartizamiento

La noche del jueves 3 de agosto, Sancho acudió a la comisaría de Koh Phangan para denunciar la desaparición de su amigo.

Le dijo a la policía que se habían visto por última vez 24 horas antes, en un bar cerca del hotel Bougain (donde el español también tenía una habitación reservada entre el 1 y el 6 de agosto), y que también fueron a las inmediaciones de la playa Haad Rin, de acuerdo con EFE.

Pero el mismo 3 de agosto, antes de que Sancho denunciara la desaparición, se descubrieron restos humanos en la isla, específicamente se encontró una pelvis que estaba en una bolsa de fertilizantes. Al día siguiente se halló una pierna en el vertedero de basura de Phangan.

Forenses inspeccionando un vertedero de basura en la isla de Koh Phangan donde fueron encontrados restos humanos. (EFE).

El viernes 4 de agosto, Sancho pasó a ser sospechoso para la policía, que había notado que tenía arañones y cortes en el cuerpo.

Tras ser interrogado, el sábado 5 de agosto confesó el asesinato y descuartizamiento de Arrieta

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, le dijo Sancho a EFE el domingo en la comisaría de Koh Phangan.

Agregó que se sentía “amenazado” por Arrieta: “Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo [...] Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio”.

Daniel Sancho es escoltado por la policía tailandesa en el puerto de la isla Koh Samui, en Tailandia, de camino a los juzgados. (EFE/Somkeat Ruksaman).

Un crimen premeditado

Daniel Sancho confesó a la policía que descuartizó el cuerpo de Edwin Arrieta en 15 pedazos, de los cuales siete han sido encontrados hasta el momento, entre ellos la cabeza.

La policía ya confirmó que los restos hallados pertenecen a Arrieta.

Gran parte de los restos de Arrieta fueron arrojados al mar, de acuerdo con la policía.

Los investigadores creen que el crimen fue premeditado, pues el 1 de agosto Sancho compró cuchillos, guantes de goma, bolsas de basura negras y verdes y productos de limpieza en una tienda de la isla. Sus compras quedaron registradas por las cámaras de video de la tienda.

El teniente general Surapong Thanomjit aseguró a los medios locales que “la investigación demuestra que Daniel Sancho se había preparado minuciosamente (para matar a Edwin) comprando elementos para ocultar el cuerpo”.

El chef español Daniel Sancho Bronchalo, confeso asesino de un cirujano colombiano, es escoltado por policías de Tailandia a un tribunal desde la comisaría de Koh Phangan. (EFE/EPA/SOMKEAT RUKSAMAN). / SOMKEAT RUKSAMAN

¿Por qué Sancho mató a Arrieta?

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, pero las investigaciones giran en torno a un presunto vínculo pasional, chantaje y hasta la motivación económica.

Un video de cámaras de seguridad encontrado por la policía del miércoles 2 de agosto muestra a Daniel Sancho y Edwin Arrieta movilizándose por la isla en una motocicleta. Ese fue el último día en el que se vio con vida al cirujano.

Una hipótesis que maneja la policía señala que ese día los amigos mantuvieron una discusión porque el Arrieta quiso tener sexo con Sancho y que este, al negarse, le dio un puñetazo. El cirujano cayó y se golpeó la cabeza con la tina del baño, perdiendo el conocimiento.

Según la policía tailandesa, el cocinero habría confesado que después intentó despertarlo echándole agua en la cara. Al no conseguirlo, decidió cercenar su cadáver. Guardó las partes en varias bolsas y las tiró por varios puntos de la isla de Koh Phangan, incluido el mar.

De acuerdo con información del periódico tailandés Bangkok Post, que fue recogida por el diario español El Mundo, existía un vínculo sexual entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta.

Basado en fuentes policiales, el diario sostiene que Sancho habría manifestado que conoció al cirujano colombiano hace aproximadamente un año a través de Instagram, donde intercambiaron mensajes e “imágenes íntimas” antes de verse en persona.

Según habría relatado Sancho, tras encontrarse “mantuvieron relaciones sexuales”.

Luego, la relación creció en confianza al punto en el que Edwin habría prestado a Daniel 10.000 euros para un negocio y le habría entregado una tarjeta de crédito.

Sin embargo, de acuerdo con El Mundo, Daniel no quería continuar con la relación con Edwin alegando que no era homosexual y que tenía novia.

El Bangkok Post publicó que Edwin Arrieta no habría aceptado distanciarse de Daniel Sancho y lo “amenazó con publicar sus fotos íntimas en redes sociales para hacer temblar las reputaciones de su padre y su abuelo”.

Este último dato sobre el presunto chantaje lleva a la policía a manejar también la hipótesis del crimen planificado.

También hay una hipótesis que conduce a una causa económica para el crimen.

Según el diario español ABC, en la habitación de hotel donde fue asesinado Arrieta la policía tailandesa halló 80.000 dólares en efectivo y una cadena de oro.

¿Por qué el cirujano tenía tanto dinero en efectivo? Entre las especulaciones sobre la relación que tenían Arrieta y Sancho se encontraba la de un posible préstamo económico del primero al segundo. Según esta tesis, el cirujano plástico había ayudado al chef a montar su restaurante, Boogie, en Madrid, y a partir de ahí comenzaron una relación más personal, señala ABC.

Bajo esta premisa, se especula con que los 80.000 dólares eran parte de un pago que iba a realizar Arrieta a Sancho.

Sin embargo, la hermana de la víctima. Darlin Arrieta, aseguró en el programa “Así es la vida”, de Telecinco, que su hermano llevó ese dinero porque, además de pasar sus vacaciones, iba a comprar un aparato de cirugía para su negocio.

La hermana del cirujano también dijo que su familia no conocía a Daniel Sancho. “Edwin tenía muchos amigos, era muy viajero. Sabía que tenía un grupo de amigos en España, en México, en Estados Unidos, en Argentina... Él tenía intención de empezar a trabajar también en España”, afirmó.

El doctor Edwin Arrieta tenía 44 años. (Facebook de Edwin Arrieta).

Quién era Edwin Arrieta

De acuerdo con BBC Mundo, Edwin Arrieta nació y creció en Lorica, un municipio del departamento de Córdoba, en el Caribe colombiano.

Tras estudiar medicina en la Universidad Metropolitana de Barranquilla, siguió su formación en Buenos Aires, Argentina, donde se convirtió en cirujano plástico.

Luego volvió a Colombia. Vivía en en el barrio El Recreo, en Montería, cerca de la casa de sus padres.

Según su página web, trataba a pacientes “generalmente sanos que no se sienten a gusto con su cuerpo”.

BBC Mundo indica que su carrera era exitosa. Operaba a mujeres principalmente en Colombia y Chile. Además, tenía decenas de miles de seguidores en las redes sociales.

Fotografía de una calle el 7 de agosto de 2023, en Santa Cruz de Lorica, Colombia. (EFE/ Sandra Márquez). / Sandra Márquez

¿Qué viene ahora?

La agencia EFE informó que Sancho está en prisión provisional y que pasará diez días en la zona hospitalaria de la cárcel de Koh Samui por protocolo del covid-19.

Por ahora solo puede ser visitado por su abogado, que fue contratado por su familia.

La policía tailandesa tiene un plazo de 84 días para terminar un primer informe de la investigación, la cual será entregada al fiscal. Desde ese momento podría empezar el juicio.

De acuerdo con el código penal de Tailandia, el delito de asesinato puede ser castigado con la pena de muerte como máxima sentencia. Pero como lo explica EFE, en el país esta condena suele ser conmutada por la cadena perpetua.

Si no es condenado a pena de muerte, Sancho deberá cumplir al menos cuatro años de su sentencia antes de solicitar su traslado a una prisión española.