Las autoridades rusas detuvieron a un guardia de seguridad de la Embajada de Reino Unido en Moscú por espiar para los servicios de inteligencia ucranianos para que Kiev organizara una provocación contra el embajador británico, según informó hoy el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB).

“En el marco de acciones de contrainteligencia fue descubierto un agente del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), un ciudadano ruso nacido en 1981 y empleado de una organización que se ocupaba de la seguridad de la Embajada de Reino Unido en Moscú”, señaló el FSB en su portal oficial.

Según el servicio, el hombre, cuya identidad no ha sido revelada, “fue detenido y en su contra se inició una causa penal por alta traición”.

“Se estableció documentalmente que el ruso, por orden del bloguero ucraniano Karpenko D.N. (alias ‘Apostol Dmitri’) recopilaba en interés del SBU informaciones sobre empleados de dicha dependencia diplomática”, indicó el FSB.

Entre la información recopilada estaban “datos personales y fotografías, información sobre las direcciones de sus domicilios, sus automóviles, reuniones y viajes, sobre el sistema de seguridad de la dependencia diplomática y las actividades celebradas en esta”.

El servicio de seguridad ruso señaló que “el régimen de Kiev tenía previsto utilizar estas informaciones para preparar y perpetrar actos de terrorismo y sabotaje contra el jefe de la misión diplomática y otros diplomáticos, y posteriormente acusar a la parte rusa”.

Todo ello con el fin de “implicar a Reino Unido en un conflicto armado directo con Rusia, garantizar suministros adicionales de Londres de armas y equipamiento bélico, incrementar la presión de sanciones contra Rusia”.

“El FSB llama la atención de Reino Unido y otros patrocinadores del régimen de (el presidente ucraniano, Volodímir) Zelenski, que con el fin de mantenerse en el poder las autoridades ucranianas están dispuestas a perpetrar sabotajes y atentados terroristas incluso contra sus aliados estratégicos”, señaló la entidad.

Las autoridades llamaron a los ciudadanos rusos a abstenerse de cualquier tipo de contacto con el citado bloguero ucraniano u otros blogueros proucranianos, ya que “implican a nuestros compatriotas en la comisión de alta traición y otros crímenes especialmente graves, que pueden ser penados hasta con cadena perpetua”.

“A los ciudadanos que ya han establecido contacto con dichas personas les recomendamos dirigirse al FSB”, señaló el servicio, al señalar que este paso, si es voluntario y oportuno, podría librarles de un futuro procesamiento si en sus acciones no cuentan otros delitos.