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Las autoridades el gobierno de Vladimir Putin en Rusia no identificaron al detenido. (Foto referencial: EFE)
Las autoridades el gobierno de Vladimir Putin en Rusia no identificaron al detenido. (Foto referencial: EFE)
/ MAXIM SHIPENKOV / POOL
Por Agencia EFE

Las autoridades rusas detuvieron a un guardia de seguridad de la Embajada de Reino Unido en Moscú por espiar para los servicios de inteligencia ucranianos para que Kiev organizara una provocación contra el embajador británico, según informó hoy el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB).

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