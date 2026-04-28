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Detenidos 22 monjes budistas en Sri Lanka. Captura de video/ X/ @AlertaMundoNews
Detenidos 22 monjes budistas en Sri Lanka. Captura de video/ X/ @AlertaMundoNews
Por Agencia EFE

Las autoridades de Sri Lanka detuvieron a 22 monjes budistas en el aeropuerto internacional de Colombo tras encontrar en sus maletas 112 kilogramos de presunta droga, informaron funcionarios de las aduanas.

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