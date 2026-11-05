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Resumen

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El activista prodemocracia de Hong Kong, Joshua Wong, posa para una foto tras una entrevista con AFP en Washington, D.C., el 21 de septiembre de 2019. (Foto de Alastair Pike / AFP).
El activista prodemocracia de Hong Kong, Joshua Wong, posa para una foto tras una entrevista con AFP en Washington, D.C., el 21 de septiembre de 2019. (Foto de Alastair Pike / AFP).
/ ALASTAIR PIKE
Por Agencia AFP

Un tribunal de Hong Kong condenó este jueves a Joshua Wong, uno de los activistas por la democracia más conocidos de esa ciudad semiautónoma china, a diez años de prisión adicionales por “colusión con fuerzas extranjeras”.

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