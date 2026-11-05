Un tribunal de Hong Kong condenó este jueves a Joshua Wong, uno de los activistas por la democracia más conocidos de esa ciudad semiautónoma china, a diez años de prisión adicionales por “colusión con fuerzas extranjeras”.

El exlíder estudiante de 30 años, que adquirió renombre internacional durante las enormes protestas de 2014 que sacudieron la antigua colonia británica conocidas como el “Movimiento de los Paraguas”, ya ha pasado en total casi seis años tras las rejas.

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El consulado de Estados Unidos en Hong Kong condenó “enérgicamente” la sentencia, que demuestra que Pekín “está dispuesto a llegar a extremos extraordinarios para silenciar a quienes defienden las libertades fundamentales” en esa ciudad, según dijo.

Poco después del comunicado estadounidense, China advirtió que las “partes involucradas deben respetar la soberanía de China, respetar el sistema legal de Hong Kong y dejar de hacer comentarios irresponsables sobre los juicios” allí.

El activista prodemocracia Joshua Wong se prepara para marcharse tras una rueda de prensa en Hong Kong el 31 de julio de 2020, después de que una docena de activistas locales por la democracia fueran inhabilitados para presentarse a las elecciones legislativas de septiembre el día anterior. ANTHONY WALLACE / AFP

Se esperaba que Wong fuera liberado en enero tras purgar cuatro años y ocho meses de cárcel por “subversión”, delito por el que fue condenado en un juicio anterior en virtud de una ley de seguridad nacional impuesta en Hong Kong por China.

Sin embargo, las autoridades del centro financiero utilizaron esa misma legislación para acusar nuevamente al activista en junio de 2025 de pedir a otros países y entidades que imponen sanciones contra las autoridades locales y China.

El magnate prodemocrático Jimmy Lai, fundador del desaparecido periódico Apple Daily, fue sentenciado en febrero de 20 años bajo la misma ley.

Wong se enfrentaba potencialmente a una pena de cadena perpetua, pero el tribunal decidió que “un punto de partida adecuado” eran 13 años, que luego se redujo a 10 debido a su declaración de culpabilidad en septiembre.

El activista dijo en una carta dirigida al tribunal en busca de atenuantes, vista por la AFP, que esperaba salir de prisión en 2027, pero que el nuevo cargo lo hizo sentir que volvió al punto de partida.

Agregó que su futuro no estaría definido por el pasado y que los años que ha pasado tras los barrotes han sido las “lecciones más profundas” de su vida.

“Cruel e injusta”

En medio de una fuerte presencia policial afuera, Wong ingresó al tribunal con aire sereno, vestido con una camisa azul y anteojos negros, saludando con la cabeza a sus simpatizantes y observando al público ya los periodistas.

Tras la sentencia, agradeció a sus seguidores al salir. Algunos lloraban y se les oía decir: “Esperaremos tu liberación” .

Pekín “mantiene un control estricto sobre Hong Kong y no hay margen para volver a los días más flexibles anteriores a 2019”, afirmó a la AFP Steve Tsang, director del Instituto de China de la Universidad SOAS de Londres.

El jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, recalcó tras la sentencia que Wong mostró un “desprecio absoluto por la ley”.

Human Rights Watch calificó la pena de “cruel e injusta” y pidió a gobiernos extranjeros “sanciones específicas” ante “la creciente represión en Hong Kong”.

El gobierno de Taiwán, isla democrática que Pekín reclama, criticó que Pekín y Hong Kong utilizaran “herramientas autoritarias” para “fabricar cargos” y “llevar a cabo una persecución política sin fin”.

Estrella política

Wong saltó a la fama durante las protestas de 2014 en Hong Kong y ha estado entrando y saliendo de la cárcel desde 2017 por varios procesos judiciales relacionados.

Las autoridades afirmaron que Wong comenzó a ejercer presión a nivel internacional ya en 2016, cuando promovió un proyecto de ley que le permitiría al presidente de Estados Unidos imponer sanciones en respuesta a violaciones de derechos humanos en la ciudad.

En 2019, mientras Hong Kong era escenario de más protestas prodemocráticas masivas y en ocasiones violentas, Wong formó parte de una delegación que viajó a Estados Unidos para presionar un favor de esa iniciativa, que finalmente se aprobó.

Al año siguiente, Pekín impuso una ley de seguridad nacional de amplio alcance en Hong Kong para sofocar la disidencia, lo que llevó a los grupos de oposición a disolverse ya los activistas a huir de la ciudad.

Wong fue una de las decenas de figuras prodemocráticas que fueron encarceladas por “subversión” en 2024, en lo que fue el juicio por seguridad nacional más grande de Hong Kong.

“Es realmente desgarrador. Un joven tan destacado, que ha sido excepcional desde su juventud” , consideró Margaret Chan, una jubilada de 61 años y partidaria de Wong desde hace mucho tiempo.

“Me da pena por él, pero no hay nada que podamos hacer (...), salvo animarnos y apoyarnos mutuamente” , agregó a los periodistas el activista prodemocrático Figo Chan.

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