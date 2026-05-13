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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, saludan a unos niños que agitan banderas nacionales de China y Estados Unidos y flores durante una ceremonia de bienvenida celebrada en el Gran Salón del Pueblo de Beijing el 14 de mayo de 2026. Foto: Kenny HOLSTON / POOL / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, saludan a unos niños que agitan banderas nacionales de China y Estados Unidos y flores durante una ceremonia de bienvenida celebrada en el Gran Salón del Pueblo de Beijing el 14 de mayo de 2026. Foto: Kenny HOLSTON / POOL / AFP
/ KENNY HOLSTON
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, recordó este jueves a su homólogo chino, Xi Jinping, al inicio de su cumbre en Beijing, que ambos países van a “tener un fantástico futuro juntos” y reconoció: “cuando hemos tenido dificultades, las hemos resuelto” de manera “muy rápida”.

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