El presidente estadounidense, Donald Trump, recordó este jueves a su homólogo chino, Xi Jinping, al inicio de su cumbre en Beijing, que ambos países van a “tener un fantástico futuro juntos” y reconoció: “cuando hemos tenido dificultades, las hemos resuelto” de manera “muy rápida”.

Trump, que pasó revista a las tropas junto con Xi en las escalinatas del monumental Gran Palacio del Pueblo frente a la explanada de la plaza de Tiananmen, dijo que fue un “honor como pocas veces se han visto” y apuntó a la recepción de un grupo de niños que saltaron y ondearon banderas de ambos países ante los dos líderes: “los niños fueron espectaculares”.

El mandatario estadounidense, que estuvo flanqueado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y su embajador en China, David Perdue, dijo que Xi es “un gran líder” y que se siente honrado de ser su “amigo”.

“Tenemos una relación fantástica. Nos llevamos bien. Cuando hemos tenido dificultades, las hemos resuelto. Tú me llamas; yo te llamo. Y cuando teníamos un problema lo resolvíamos muy rápido y por eso vamos a tener un fantástico futuro juntos”, reiteró Trump.

El presidente chino Xi Jinping inspecciona una guardia de honor junto al presidente estadounidense Donald Trump durante una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 14 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/Maxim Shemetov / POOL

Con la grandilocuencia que acostumbra, Trump dijo que esta será probablemente la mayor cumbre de la historia y destacó la importancia de venir acompañado de los principales líderes empresariales de su país, entre ellos Tim Cook (Apple), Elon Musk (Tesla) o Jensen Huang (Nvidia), quienes asistieron como parte de la delegación estadounidense en la ceremonia de recibimiento.

Trump llegó al Gran Palacio del Pueblo a las 10:01 hora local (02:01 GMT) y ambos líderes se estrecharon la mano durante varios segundos, en un saludo prolongado pero contenido, sin gestos bruscos por parte de Trump, antes de saludar a las respectivas delegaciones.