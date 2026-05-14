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El presidente chino Xi Jinping inspecciona una guardia de honor junto al presidente estadounidense Donald Trump durante una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China. (EFE/ Maxim Shemetov).
El presidente chino Xi Jinping inspecciona una guardia de honor junto al presidente estadounidense Donald Trump durante una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China. (EFE/ Maxim Shemetov).
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que su homólogo de China, Xi Jinping, le ofreció “ayuda” con la guerra de Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz durante la reunión que mantuvieron en Beijing.

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