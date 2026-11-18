El presidente estadounidense, Donald Trump, dio por exitosa su visita a China, incluso antes de mantener su reunión bilateral con su homólogo, Xi Jinping, principalmente por el trato que le ha dispensado el líder chino.

“La relación que tengo con China es genial. Es una relación de amistad y de respeto. Ya viste el orden de las sillas anoche (en la cena) y el saludo que no ha pasado nunca en la historia de China. Ningún presidente ha hecho eso. Ir al aeropuerto a recibir a alguien. La pompa es hermosa, las miles de personas”, observó Trump en entrevista con Fox News desde Shenzhen.

El presidente de China, Xi Jinping (derecha), y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izquierda), posan para una fotografía antes de que los líderes se reúnan para una foto de grupo durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen. Foto: EFE

Xi recibió ayer a Trump a los pies de la escalinata del Air Force One a su llegada a la cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), un gesto protocolario inédito y que, según Pekín, fue en reciprocidad por la bienvenida que le dio Trump en septiembre en la visita de Xi a Washington.

Durante la cena de líderes de la APEC y esta mañana al inicio de la sesión plenaria, Xi, el anfitrión, ha colocado a Trump en un lugar de honor, entrando a los eventos principales junto al estadounidense y mostrando una cercanía especial.

Xi y Trump mantendrán su reunión bilateral esta tarde, para posteriormente reunirse en formato trilateral con el presidente ruso, Vladímir Putin.

“Me pasé toda la noche con Xi, sentado a su derecha y hablamos toda la noche”, explicó Trump en la entrevista con Fox.

El mandatario reveló que habló con Xi sobre inteligencia artificial y subrayó que Estados Unidos está por delante de China en ese desarrollo estratégico.

Trump también dijo que se refirió brevemente a la salida de Jensen Huang como consejero delegado de Nvidia y aseguro que su dimisión por su relación sentimental con Alice Huang, directora de la empresa tecnológica Megaspeed y supuesta espía china, fue una “tragedia”.

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