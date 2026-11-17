El presidente estadounidense, Donald Trump, defendió este martes en Manila un Indopacífico libre al inicio de la primera reunión en dos años de los líderes de los países que integran el foro de seguridad Quad (Estados Unidos, India, Japón y Australia), concebido para contrarrestar a China en la región.

El primer ministro indio, Narendra Modi; la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi; el primer ministro australiano, Anthony Albanese; y Trump arrancaron las primeras conversaciones del bloque desde 2024 alrededor de las 18:00 hora local (10:00 GMT) en la capital filipina, en un contexto regional marcado por desafíos de seguridad como las tensiones en el mar de China Meridional.

Trump señaló que Estados Unidos, India, Japón y Australia “representan una de las asociaciones más importantes del mundo y también de las más poderosas”, al tiempo que defendió un Indopacífico “libre, abierto, estable y próspero”.

Flanqueado por los secretarios del Tesoro, Scott Bessent; de Estado, Marco Rubio; y de Comercio, Howard Lutnick, el mandatario estadounidense habló con las delegaciones australiana, india y japonesa “sobre acuerdos en materia de inteligencia artificial (IA), cooperación marítima y comercio”, indicó la Casa Blanca.

“Aspiramos a hacer realidad un Indopacífico libre y abierto” suscribió Takaichi, mediante el fortalecimiento de “la resiliencia de los países de la región y promoviendo su libertad para decidir por sí mismos” en ámbitos como la seguridad marítima y económica, la energía y las tecnologías críticas y emergentes.

El presidente estadounidense Donald Trump gesticula mientras posa para las fotos con la primera ministra japonesa Sanae Takaichi y el primer ministro indio Narendra Modi durante una reunión del grupo Quad —Estados Unidos, Japón, Australia e India— en el Solaire Resort, en el marco de la 49.ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Manila, el 17 de noviembre de 2026. Foto de Mandel NGAN / AFP / MANDEL NGAN

“Confío en que nuestra reunión de hoy nos ayudará a establecer objetivos concretos para la próxima fase de nuestra cooperación”, afirmó Modi, quien destacó la labor del Quad en materia de seguridad marítima, cadenas de suministro, nuevas tecnologías y respuesta ante desastres.

Albanese afirmó por su parte que los cuatro líderes desarrollarían el trabajo realizado por sus ministros, en especial los de Exteriores.

Creado en 2007 e integrado por cuatro democracias del Indopacífico, el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Quad) ha acelerado en los últimos años su cooperación en seguridad marítima, cadenas de suministro, minerales críticos y respuesta humanitaria.

El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso durante una cena oficial en la 49ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Manila, el 17 de noviembre de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP) / MANDEL NGAN

El bloque anunció en mayo en Nueva Delhi la creación de un mecanismo para coordinar suministros y reservas de combustibles, así como respuestas de emergencia, ante la crisis energética provocada por el bloqueo del tránsito en el estrecho de Ormuz en el marco de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En octubre, las cuatro naciones expresaron en Atlanta (EE. UU.) su intención de proporcionar conjuntamente más de 85 millones de dólares en asistencia técnica y financiera para facilitar el acceso a tecnologías de inteligencia artificial (IA) en la región del Indopacífico, durante una reunión del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, con sus tres homólogos, paralela a una reunión ministerial del G20.

Los líderes del Quad se reunieron por última vez en Delaware (EE. UU.) en septiembre de 2024, en un encuentro en el que participaron Albanese, Modi y los exlíderes estadounidense y japonés Joe Biden y Fumio Kishida, y que culminó con una declaración conjunta que abogaba por reforzar la vigilancia y la cooperación marítimas y por diversificar las cadenas de suministro tecnológicas, incluidas las de semiconductores.

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