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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, se saludan a su llegada a la base aérea de Gimhae, junto al aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, el 30 de octubre de 2025. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, se saludan a su llegada a la base aérea de Gimhae, junto al aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, el 30 de octubre de 2025. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Por Agencia AFP

Donald Trump llega este miércoles a Beijing junto a un grupo de directivos de grandes empresas con el objetivo de pedir a su homólogo Xi Jinping que “abra” el mercado chino a los negocios estadounidenses, en su primer encuentro bilateral desde 2017.

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