Los líderes de las 21 economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se reunirán el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, en la tercera cumbre que acoge China tras las de 2001 y 2014 y con la asistencia prevista de los presidentes de EE.UU. y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin.

Los miembros del foro han conversado de forma “intensa” durante todo el año sobre cuestiones como conectividad, economía digital e inteligencia artificial (IA), aunque la discusión sobre la gobernabilidad de esta última está “fuera del tablero”, afirma a EFE Carlos Kuriyama, director de la Unidad de Apoyo a Políticas de la APEC.

“China quiere impulsar conversaciones serias sobre IA, ha tenido la iniciativa este año y no siempre ha sido así (...). Aún existen ciertas sensibilidades entre los países miembros”, reconoce.

Estas son algunas claves del encuentro:

1.- ¿Qué es la APEC?

Fundada en 1989, la APEC es el principal foro económico de Asia-Pacífico y sirve como plataforma para promover el libre comercio, la inversión, la integración regional y el fomento de la cooperación económica y técnica, entre otros aspectos.

Según cifras de la organización correspondientes a 2025, los miembros de la APEC suman unos 3.000 millones de habitantes y representan un producto interior bruto (PIB) real de 61,4 billones de dólares estadounidenses, más del 60 % de la economía global.

Desde 1998, el foro cuenta con 21 miembros: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Taipéi Chino (Chinese Taipei, nombre con el que participa Taiwán), Tailandia, Estados Unidos y Vietnam.

La organización funciona sobre la base de la cooperación voluntaria y el consenso, ya que sus decisiones no son vinculantes, lo que permite a sus integrantes colaborar de forma más flexible y pragmática.

2.- ¿Qué se celebra en Shenzhen?

Considerada como el ‘Silicon Valley’ chino y sede de compañías como Huawei, Tencent o BYD, la ciudad suroriental de Shenzhen acogerá el 18 y 19 de noviembre la tercera cumbre de líderes de APEC organizada por el gigante asiático, después de las citas de Shanghái (2001) y Pekín (2014), así como una reunión de referentes empresariales los días 17 y 18.

La urbe forma parte del ‘Área de la Gran Bahía’, región que agrupa a once ciudades -entre ellas Cantón y las semiautónomas Hong Kong y Macao- y a 88 millones de personas, y cuyo PIB superó los 2,2 billones de dólares estadounidenses en 2025, más que países como España o Corea del Sur.

Ese espíritu entronca con el lema de esta cumbre, ‘Construyendo una comunidad de Asia-Pacífico para prosperar juntos’, en la que las prioridades de China serán la apertura, la innovación y la cooperación.

“Se está hablando de cooperación para la digitalización del comercio, facilitar pagos y facturación electrónica, las firmas digitales y la moratoria para evitar la imposición de aranceles a las transmisiones electrónicas”, resume Kuriyama.

3.- ¿Quienes asistirán a la cumbre?

El presidente chino, Xi Jinping, pronunciará el discurso de apertura del foro, ofrecerá un banquete de bienvenida a los representantes de las economías participantes y mantendrá reuniones bilaterales con “líderes extranjeros”, según informó el viernes la agencia oficial Xinhua.

Entre los dignatarios confirmados, además de Trump y Putin, se encuentran los presidentes de México (Claudia Sheinbaum), Corea del Sur (Lee Jae Myung) y Chile (José Antonio Kast), los primeros ministros de Canadá (Mark Carney) y Tailandia (Anutin Charnvirakul) y el fundador y presidente honorario de la taiwanesa Acer, Stan Shih.

4.- ¿Qué otras cuestiones sobrevolarán la cumbre?

Más allá de los temas propios del foro, la atención estará puesta en el escándalo que rodea al cofundador y exconsejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, que dimitió el jueves de todos sus cargos después de reconocer una relación extramatrimonial con una empresaria a la que, según The New York Times, la inteligencia estadounidense considera una espía de Pekín.

La salida del empresario no solo siembra incertidumbre en torno al liderazgo de la firma estadounidense en la carrera global por la inteligencia artificial, sino que también podría tensar las conversaciones entre Trump y Xi -las terceras presenciales de este año-, luego de que esta semana China hiciera efectiva la prórroga de dos meses de la tregua comercial acordada con Washington en septiembre.

Otro de los puntos calientes será la posible cumbre trilateral entre Trump, Putin y Xi, un encuentro sobre el que las tres partes están trabajando “activamente”, según el Kremlin.

“Veo esta posible reunión de forma positiva”, asegura Kuriyama, quien, sin embargo, considera “poco probable” la publicación de una declaración conjunta de los participantes sobre la guerra de Ucrania o el conflicto en Oriente Medio.