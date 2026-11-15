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Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de Rusia, Vladimir Putin; y de Xhina Xi Jinping, se reunirán en la cumbre de la APEC. (Fotos: EFE / AFP).
Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de Rusia, Vladimir Putin; y de Xhina Xi Jinping, se reunirán en la cumbre de la APEC. (Fotos: EFE / AFP).
Por Agencia EFE

Los líderes de las 21 economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se reunirán el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, en la tercera cumbre que acoge China tras las de 2001 y 2014 y con la asistencia prevista de los presidentes de EE.UU. y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin.

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