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El presidente de Estados Unidos Donald Trump (izq.) conversa con el presidente de China Xi Jinping mientras se dan la mano tras su reunión en la base aérea de Gimhae, Corea del Sur, el 30 de octubre de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump (izq.) conversa con el presidente de China Xi Jinping mientras se dan la mano tras su reunión en la base aérea de Gimhae, Corea del Sur, el 30 de octubre de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Por Roger Zuzunaga Ruiz

La próxima reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Beijing concentra la atención mundial en un momento de fuertes tensiones entre Estados Unidos y China por la guerra comercial, la disputa tecnológica, Taiwán y el nuevo escenario geopolítico marcado por la guerra en Iran. La cumbre, considerada una de las más importantes del año, buscará evitar una escalada mayor entre las dos principales potencias del planeta, aunque analistas advierten que las diferencias estratégicas entre ambas potencias seguirán siendo profundas.

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