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El presidente de China Xi Jinping (derecha) y el presidente de Estados Unidos Donald Trump visitan el Templo del Cielo en Beijing el 14 de mayo de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
El presidente de China Xi Jinping (derecha) y el presidente de Estados Unidos Donald Trump visitan el Templo del Cielo en Beijing el 14 de mayo de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, coincidieron en que Irán no puede tener “nunca” armas nucleares y en la necesidad reabrir el estrecho de Ormuz al tráfico de hidrocarburos sin que se cobre por derechos de paso, según un comunicado sobre el contenido de la primera reunión del la cumbre bilateral de Beijing difundido por la Casa Blanca.

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