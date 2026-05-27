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Fragata de Países Bajos. Foto: Instagram/@nlinindonesia
Fragata de Países Bajos. Foto: Instagram/@nlinindonesia
Por Agencia AFP

El ejército chino aseguró el miércoles que expulsó un buque de la Armada de Países Bajos al que acusó de “invadir ilegalmente” la zona cercana a las islas Paracel, en el disputado mar de China Meridional.

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