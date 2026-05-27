La fragata De Ruyter “lanzó repetidamente su helicóptero a bordo” para “violar el espacio aéreo de China”, dijo el Comando del Teatro Sur del ejército en un comunicado.
Las fuerzas chinas tomaron medidas como advertencias verbales y la “interferencia electrónica” para obligar al buque a alejarse, agregó.
“Las acciones de la parte neerlandesa violaron gravemente la soberanía territorial y la seguridad marítima y aérea de China, e infringieron gravemente el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales”, señalaron los militares.
China “se opone firmemente” a esos hechos y advirtió a Países Bajos que cese de inmediato sus acciones “provocativas”, agregó.
Las maniobras militares de China en torno a Taiwán que arrancaron este lunes 29 de diciembre incluyeron ataques contra objetivos marítimos y terrestres, operaciones antisubmarinas y ejercicios para lograr la "superioridad aérea regional", informaron fuentes castrenses. (EFE)