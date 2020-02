En tiempo récord: solo bastaron 10 días para construir el Hospital Huoshenshan (Montaña del Dios del Fuego), creado para combatir el coronavirus en Wuhan, ciudad China en la que se originó la epidemia. Hoy, lunes 3 de febrero, empezará a funcionar este centro y está provisto con mil camas, unos 15 especialistas que ya han trabajado contra el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) y 1400 trabajadores sanitarios.

En todo el mundo, esta enfermedad ha cobrado 360 víctimas mortales y 16 mil personas ya están infectadas. Solo en China, la cifra de fallecidos asciende a más de 300 casos.

Ante esta emergencia, las autoridades chinas ya cerraron temporalmente las principales atracciones turísticas del país asiático como una sección de la Gran Muralla, la plaza de Tiananmen, la Ciudad Prohibida de Pekín o el Disneyland de Shanghái. Todo esto, en el contexto de las celebraciones por el Año Nuevo Lunar, temporada alta para viajar, hacer turismo y negocios en China.

Cadenas de hotelería y aerolíneas mundiales cancelaron sus operaciones en el gigante asiático todo el mes de febrero y algunos análisis prematuros apuntan a que como consecuencia del virus, el crecimiento chino podría desacelerarse entre 0,7 % a 1,2%. En la economía mundial, se prevé que la industria tecnológica será la más afectada, también la automotriz y la deportiva, por ejemplo, la Superliga China de Fútbol se ha suspendido hasta nuevo aviso.

De otro lado, los brotes ocurridos en Europa están originando casos de racismo contra los ciudadanos asiáticos, un miedo al contagio que puede ser el pretexto perfecto para evidenciar la xenofobia en redes sociales y comportamientos discriminadores contra los asiáticos: como la prohibición de su ingreso al transporte y locales públicos.

Los barrios chinos de distintas ciudades en el mundo son ahora menos concurridos por temor a que el contagio también se dé a través de la comida tradicional china, un temor motivado tal vez por las 'fake news' que circulan en la Internet. El movimiento #JeNeSuisPasUnVirus (No soy un virus) es una muestra de las diferentes denuncias de discriminación reportadas.

Recordemos que el coronavirus de Wuhan aún no circula en el Perú, sin embargo el Ministerio de Salud sugiere medidas de higiene estándares para estos casos: lavarse las manos con agua y jabón regularmente, cocinar bien los alimentos, evitar el contacto con pacientes con síntomas de resfrío, no automedicarse, taparse al toser o estornudar y no morderse las uñas. Prevenir el contagio de infecciones y la discriminación, está -literalmente- en nuestras manos.