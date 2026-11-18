El Kremlin adelantó hoy que durante la reunión trilateral del jueves entre los líderes de Estados Unidos, Donald Trump; Rusia, Vladímir Putin; y China, Xi Jinping, se abordarán los temas del “saneamiento” global, que incluyen el arreglo de los conflictos mundiales y la cooperación entre las grandes potencias.

“La situación internacional exige un debate sobre los conflictos que se están gestando en este preciso momento. Además, el debate se centrará en cómo fortalecer las relaciones, incluso con las grandes potencias, y cómo esta cooperación entre ellas puede contribuir al saneamiento global en general”, aclaró el consejero de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov.

Añadió que, aunque la agenda de la reunión aún no está cerrada, los líderes, que además combatieron juntos contra la Alemania nazi, tendrán muchos temas distintos en común.

Aseveró que la importancia de la reunión trilateral es clara para todo el mundo.

“Naturalmente, se trata de una reunión importante. Todo el mundo lo entiende. Por lo tanto, es lógico que muchos esperen buenos resultados”, afirmó.

US President Donald Trump (L) and China�s President Xi Jinping (2nd-L) and his wife Peng Liyuan look at Russian President Vladimir Putin (R) arriving before the welcome banquet for the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Economic Leaders' Meeting at the Shenzhen International Communication Center in Shenzhen, Guangdong province on November 18, 2026. (Photo by Iori Sagisawa / POOL / AFP) / IORI SAGISAWA

La reunión trilateral en el marco de la APEC está prevista para el jueves. Antes de esto, según informó el Kremlin, Putin y Trump tendrán varias oportunidades para intercambiar opiniones.

La primera de estas fue antes del comienzo de la recepción este miércoles. Putin y Trump se dieron un apretón de manos e intercambiaron un par de frases.

VIDEO RECOMENDADO