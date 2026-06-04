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El líder norcoreano Kim Jong-un estrechando la mano del presidente chino Xi Jinping en Beijing, el 4 de septiembre de 2025. (KCNA VIA KNS / AFP)
El líder norcoreano Kim Jong-un estrechando la mano del presidente chino Xi Jinping en Beijing, el 4 de septiembre de 2025. (KCNA VIA KNS / AFP)
/ STR
Por Agencia AFP

El presidente de China, Xi Jinping, visitará Corea del Norte los próximos lunes y martes, en su primer viaje a ese país aliado desde 2019, anunció este viernes la prensa estatal del gigante asiático.

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