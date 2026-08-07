El tifón Dolphin atraviesa este viernes las islas del sur de Japón, donde se han llegado a registrar vientos de hasta 150 kilómetros por hora, en su paso hacia China.

Según datos de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el tifón se encontraba justo al noroeste de la prefectura japonesa de Okinawa alrededor de las 14.45 hora local (05.45 GMT), viajando a una velocidad de unos 25 kilómetros por hora en dirección al continente.

La isla de Yoron, en la prefectura de Kagoshima pero muy cercana a Okinawa, llegó a registrar durante la mañana rachas de viento de hasta 150 kilómetros por hora, y en otras islas cercanas se registraron vientos de entre 100 y 145 kilómetros por hora, recoge la cadena de televisión pública NHK.

Al menos tres personas han resultado heridas leves por los fuertes vientos, según las autoridades de la prefectura de Okinawa.

Además, miles de hogares en Kagoshima y Okinawa sufrieron durante este viernes cortes de electricidad. Según datos de las compañías eléctricas locales recogidos por NHK, los cortes afectaban a unas 26.000 personas en diversas localidades de Kagoshima, y a más de 18.000 en Okinawa, en torno a las 16.00 hora local (07.00 GMT).

El tifón Dolphin golpea el sur de Japón con vientos de 150 km/h. Foto: @climamgta/Instagram

Las aerolíneas japonesas, por su parte, cancelaron cientos de vuelos locales con origen o destino en las dos prefecturas, y los servicios de telefonía de varias compañías japonesas han registrado disrupciones en algunas áreas de la zona.

Este jueves, las aerolíneas del país ya cancelaron más de 600 vuelos con origen o destino en Okinawa hasta el domingo, y pidieron la evacuación de unas 5.000 personas en Kagoshima.

Se prevé que los efectos del viento y la lluvia persistan durante el fin de semana, por lo que las autoridades pidieron a la población que extreme las precauciones.