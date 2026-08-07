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Resumen

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El tifón Dolphin golpea el sur de Japón con vientos de 150 km/h. Foto: @climamgta/Instagram
El tifón Dolphin golpea el sur de Japón con vientos de 150 km/h. Foto: @climamgta/Instagram
Por Agencia EFE

El tifón Dolphin atraviesa este viernes las islas del sur de Japón, donde se han llegado a registrar vientos de hasta 150 kilómetros por hora, en su paso hacia China.

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