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Resumen

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Varias personas caminan vadeando una carretera inundada mientras cae una lluvia torrencial debido a las condiciones meteorológicas provocadas por el tifón Dujuan en Funabashi, prefectura de Chiba, el 21 de septiembre de 2026. Foto: STR / JIJI PRESS / AFP
Varias personas caminan vadeando una carretera inundada mientras cae una lluvia torrencial debido a las condiciones meteorológicas provocadas por el tifón Dujuan en Funabashi, prefectura de Chiba, el 21 de septiembre de 2026. Foto: STR / JIJI PRESS / AFP
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Por Agencia AFP

El tifón Dujuan deja al menos cuatro muertos y 22 heridos en Japón, donde miles de casas cercanas a Tokio se quedaron sin electricidad tras el paso de la tormenta, informaron este martes las autoridades.

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