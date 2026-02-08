Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La primera ministra japonesa y líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), Sanae Takaichi, saluda a sus partidarios durante un mitin de campaña electoral en Tokio, Japón, el 7 de febrero de 2026. (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)
La primera ministra japonesa y líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), Sanae Takaichi, saluda a sus partidarios durante un mitin de campaña electoral en Tokio, Japón, el 7 de febrero de 2026. (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)
/ FRANCK ROBICHON
Por Agencia EFE

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se posicionó este domingo como ganadora en las elecciones generales anticipadas a la Cámara Baja del Parlamento y lograría ampliar con creces la estrecha mayoría de su coalición, estimó la cadena de televisión pública NHK poco después del cierre de los colegios electorales.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

La conservadora Sanae Takaichi gana las elecciones en Japón y amplía su mayoría, según NHK
Asia

La conservadora Sanae Takaichi gana las elecciones en Japón y amplía su mayoría, según NHK

La advertencia de Irán a EE. UU. que vuelve a encender la alerta de una guerra total en el Medio Oriente
Oriente Medio

La advertencia de Irán a EE. UU. que vuelve a encender la alerta de una guerra total en el Medio Oriente

China advierte a EE.UU. que Taiwán es su “primera línea roja” y que vigile la venta de armas
Asia

China advierte a EE.UU. que Taiwán es su “primera línea roja” y que vigile la venta de armas

Japón: inusuales nevadas dejan al menos 30 muertos en dos semanas
Asia

Japón: inusuales nevadas dejan al menos 30 muertos en dos semanas