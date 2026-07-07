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Resumen

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Personal de seguridad monta guardia cerca del Hotel Four Seasons tras dos explosiones ocurridas en Damasco, Siria, el 7 de julio de 2026. (Foto de LOUAI BESHARA / AFP).
Personal de seguridad monta guardia cerca del Hotel Four Seasons tras dos explosiones ocurridas en Damasco, Siria, el 7 de julio de 2026. (Foto de LOUAI BESHARA / AFP).
/ LOUAI BESHARA
Por Agencia AFP

Dos atentados con bomba causaron este martes 18 heridos en Damasco durante el segundo día de visita del presidente francés Emmanuel Macron en Siria, en una zona céntrica cercana a su hotel, lo que ilustra la precaria situación de seguridad del país.

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